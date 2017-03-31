Игуаин против Неаполя, «Барса» без Месси, Эмери в битве за трофей

АНГЛИЯ

ОЧЕРЕДНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ВЕНГЕРА

Спрячьте бинокли: на этот раз вы не увидите в небе никаких говорящих самолетов, потому что воздушное пространство над Лондоном заперто. Но это не значит, что болельщики «Арсенала» обойдутся без акций протеста. Напротив, фанаты вновь собираются устроить антивенгеровский марш перед игрой с «Манчестер Сити», а «Эмирейтс» утонет в баннерах известного содержания. Главное, чтобы фигура Арсена Венгера не затмила собой матч с пестрой вывеской, ведь встречаются две зрелищные команды, недавно вылетевшие из Лиги чемпионов. Сможет ли Пеп Гвардьола в шестой раз в карьере перебороть Венгера? Winline оценивает эту вероятность коэффициентом 2.27.

ИСПАНИЯ

СТРАСТИ ПО ЛЕО

В жизни каждого великого человека наступает момент, когда власти начинают его душить — иногда в прямом смысле, иногда в переносном. Месси сейчас именно в таком положении: ФИФА дисквалифицировала аргентинца на четыре матча сборной, да и в чемпионате Испании он не сможет сыграть с «Гранадой» из-за перебора желтых карточек. Тут тоже не обошлось без тени верхов. Арбитр предыдущего матча «Барсы» с «Валенсией» почему-то не внес в протокол предупреждение, полученное Месси, а значит дисквалификации быть не должно. Но каталонцам выгодно, чтобы аргентинец пропустил игру с «Гранадой», а не последующие, так что карточка форварда была плановой. Любители конспирологии сочли просчет судьи намеренным (известно, что глава испанской лиги Хавьер Тебас с детства болеет за «Реал»), но справедливость восторжествовала — Месси в воскресенье не сыграет. А победит ли «Барса» без него?

ИТАЛИЯ

ВОЗРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО БОМБАРДИРА

Бывший нападающий «Наполи» и «Ювентуса» Никола Аморузо на днях выступил с предсказанием: «В Неаполе Игуаин почувствует на себе все последствия своего выбора». Аргентинец в ближайшую неделю пройдет это испытание дважды: в воскресенье «Ювентус» сыграет в Неаполе в рамках чемпионата Италии, а в среду — в ответном матче полуфинала Кубка. Несомненно, неаполитанцы устроят своему бывшему кумиру жаркий прием, а уж если он забьет, обстановка на «Сан-Паоло» станет жарче кипятка. Кстати, Winline предлагает на гол Игуаина коэффициент 2.18. Представьте, какой будет сюжет!

ФРАНЦИЯ

ФИНАЛ КУБКА ЛИГИ

Очевидно, что «ПСЖ» не спасет сезон, даже если выиграет все три оставшихся турнира — эхо от барселонской резни будет слышно еще долго, а внутренние трофеи столичной команде не так интересны, как Лига чемпионов. При этом победы в чемпионате и национальных кубках «ПСЖ» не гарантированы, хотя в двух предыдущих сезонах парижане оформляли золотой покер. В этом сезоне команда Унаи Эмери уже выиграла Суперкубок Франции, а в субботу может стать обладателем трофея поувесистее — Кубка лиги. Но парижанам предстоит сразиться с изголодавшимся по победам «Монако» — целых 14 лет южане не выигрывали ничего крупнее второй лиги. К слову, впервые с 1998 года финал Кубка лиги пройдет не на «Стад де Франс», а в Лионе, что тоже на руку «Монако».

ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ

1 апреля, суббота

«Ливерпуль» — «Эвертон». 14.30. Стадион «Энфилд».

«Шальке» — «Боруссия» Д. 16.30. Стадион «Фелтинс Арена».

«Монако» — «ПСЖ». 22.00. Стадион «Люмьер».

«Бенфика» — «Порту». 22.30. Стадион «Да Луш».

2 апреля, воскресенье

«Аякс» — «Фейеноорд». 15.30. Стадион «Амстердам Арена».

«Арсенал» — «Манчестер Сити». 18.00. Стадион «Эмирейтс».

«Гранада» — «Барселона». 21.45. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

«Наполи» — «Ювентус». 21.45. Стадион «Сан-Паоло».