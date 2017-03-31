Дани Алвес, Серхио Рамос и еще 3 топ-игрока, открытых Мончи

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Наверное, для данного списка можно было набрать игроков и побольше. Но давайте отталкиваться не только от сумм, за которые в дальнейшем «Севилья» продала этих футболистов. Также возьмем во внимание дальнейшие успехи игроков и постараемся оценить их значение для мирового футбола.

ХОСЕ АНТОНИО РЕЙЕС

Первый большой трансфер в карьере Мончи состоялся в январе 2004 года. Перспективный крайний вингер запал в душу Арсену Венгеру. В итоге «Арсенал» выложил за 20-летнего паренька огромные по тем временам 30 миллионов евро. Хосе еще долго будет считаться самым дорогим подписанием «канониров», вплоть до приезда в команду Месута Озила и Алексиса Санчеса.

В Англии у Рейеса не получилось, и волею судеб он вернулся в «Севилью» спустя 8 лет за небольшие 3,5 миллиона евро. Да так вернулся, что вместе с клубом трижды подряд взял Лигу Европы. Пусть Рейес никогда не вставал в один ряд с Месси, Роналду или Кака, да уже, наверное, никогда и не встанет, но все-таки есть у него одна особенность: еще никто в истории не выигрывал Лигу Европы пять раз.

ЖУЛИО БАПТИСТА

Противоречивый игрок, чья карьера могла сложится лучше, оказался в «Севилье» в 2003 году. Мончи высмотрел Баптисту в «Сан-Паулу», игрока купили за 3 миллиона евро. Невероятная скорострельность тем более для хавбека — 51 гол за два сезона — привлекла внимание мадридского «Реала», и тот, не скупясь, отсыпал за рослого бразильца 20 миллионов евро.

В «Реале» у Баптисты не заладилось, поэтому откликнуться на предложение «Арсенала» было лучшим решением. Но перезапустить карьеру в АПЛ у Жулио не получилось. Далее были «Рома», «Малага», «Крузейро» и «Орландо Сити». Говорят, все-таки останься Баптиста в Англии, все могло сложиться иначе. Но не сложилось.

ИВАН РАКИТИЧ

Летом 2014-го «Барселона» купила у «Севильи» ее главного диспетчера Ивана Ракитича, и тот как влитой вписался в дорогостоящую конструкцию Луиса Энрике. Но что было с Иваном до этого, и где его откопал Мончи?

Засветился Иван еще за воспитавший его «Базель», а потом в качестве лучшего молодого игрока чемпионата перебрался в «Шальке». Не по годам уверенная игра Ракитича в бундеслиге и Лиге чемпионов не осталась незамеченной, и в январе 2011 года Мончи выторговал Ракитича за скромные 2,5 миллиона евро. Ну, а продал будущую суперзвезду за 18.

ДАНИ АЛВЕС

«Я пришел в “Севилью” мальчиком, а покидаю клуб мужчиной» — со слезами на глазах сказал Алвес на пресс-конференции перед переездом в «Барселону». В декабре 2006 года Мончи разглядел в моторном парнишке молодежной сборной Бразилии звезду мирового масштаба. Предрекая большую перспективу, «Севилья» подписала с Даниэлем 3-летний контракт. Понимая, в какого монстра правой бровки потихоньку превращается Алвес, Мончи попросил клуб переподписать контракт с игроком. Сразу на 6 лет.

В общей сложности Алвес отпахал за «Севилью» почти пять лет, а уже потом стал одним из легендарных игроков непобедимой «Барсы». В Каталонию латераль отправился в 2008-м за 35,5 миллиона евро. Ну, а дальше вы все знаете: почти 400 матчей за сине-гранатовых, 6 чемпионских титулов, 3 победы в ЛЧ, множество различных кубков и суперкубков. А ведь в Барселону Алвес переезжал уже титулованным игроком. А уехав оттуда, все равно продолжит брать трофеи: «Ювентус» уж точно в очередной раз станет чемпионом Италии.

СЕРХИО РАМОС

В ту же пору бок о бок с Алвесом сначала тренировался, а затем и наигрывался в основе юный воспитанник местной кантеры Серхио Рамос. Уверенная игра тогда еще не окончившего школу мальчика впечатлила футбольную Европу: ну как этот юнец может играть так зрело?

Летом 2005 года «Реал» за 27 миллионов евро купил открытие прошлого чемпионата и будущего капитана Серхио Рамоса. Поначалу молодой испанец отказывался понимать, что делит раздевалку с кумирами детства: Роберто Карлосом, Роналдо, Зиданом, Бекхэмом, Раулем и другими Галактикос. А через несколько лет он и сам стал кумиром миллионов. Больше 500 игр за «Реал», 13 клубных трофеев, победы на двух Евро и ЧМ-2010. Это разве не Галактикос?

Можно рассказать еще о многих игроках, которых открыл миру Рамон Мончи — Негредо, Хесус Навас и Бакка в их числе. Можно рассказать о молодых и перспективных, большинству из которых еще стоит громко заявить о себе: Морено, Гамейро, Иборра и остальные.