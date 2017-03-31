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31 марта 2017, 18:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Почеттино: Конечно, Кейн вернётся на поле до конца сезона

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал о сроках возвращения на поле травмированного нападающего Гарри Кейна.

12 марта в матче Кубка Англии против «Миллуолла» (6:0) 23-летний англичанин повредил голеностоп.

«Точных сроков его возвращения мы ещё не знаем. Он хорошо восстанавливается и уже начал работать на поле.

Вернётся ли Кейн до конца сезона? Да, конечно. Мы верим, что много времени на восстановление не потребуется», — цитирует Почеттино Sky Sports.

Тоттенхэм Хотспур
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