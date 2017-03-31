Почеттино: Конечно, Кейн вернётся на поле до конца сезона

12 марта в матче Кубка Англии против «Миллуолла» (6:0) 23-летний англичанин повредил голеностоп.



«Точных сроков его возвращения мы ещё не знаем. Он хорошо восстанавливается и уже начал работать на поле.



Вернётся ли Кейн до конца сезона? Да, конечно. Мы верим, что много времени на восстановление не потребуется», — цитирует Почеттино Sky Sports.