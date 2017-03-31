Бердыев поздравил Сарри с призом лучшему тренеру чемпионата Италии по футболу
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/.
Вице-президент-тренер российского футбольного клуба «Ростов» Курбан Бердыев поздравил главного тренера итальянского «Наполи» Маурицио Сарри с завоеванием приза лучшему тренеру чемпионата Италии 2016 года, который носит название «Золотая скамья». Об этом сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.
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Помимо Бердыева, письмо с поздравлением подписал весь тренерский штаб ростовской команды.
В голосовании за приз лучшему тренеру чемпионата Италии Сарри набрал 25 голосов. Второе место занял тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (22), третье — наставник «Сассуоло» Эусебио ди Франческо (7).
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