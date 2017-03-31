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31 марта 2017, 17:48 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Лукаку признан лучшим игроком месяца в премьер-лиге

Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку признан лучшим игроком марта в чемпионате Англии, сообщает пресс-служба турнира.

23-летний бельгиец в уходящем месяце помог своей команде одержать 2 победы в 3 матчах, забив 4 гола и сделав 2 голевые передачи.

Также на звание лучшего игрока марта претендовали Джошуа Кинг («Борнмут»), Джорджиньо Вайналдум («Ливерпуль»), Мамаду Сако («Кристал Пэлас»), Артур Боруц («Борнмут»), Натан Редмонд («Саутгемптон»).

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