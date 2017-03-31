Лукаку признан лучшим игроком месяца в премьер-лиге
Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку признан лучшим игроком марта в чемпионате Англии, сообщает
пресс-служба турнира.
23-летний бельгиец в уходящем месяце помог своей команде одержать 2 победы в 3 матчах, забив 4 гола и сделав 2 голевые передачи.
Также на звание лучшего игрока марта претендовали Джошуа Кинг («Борнмут»), Джорджиньо Вайналдум («Ливерпуль»), Мамаду Сако («Кристал Пэлас»), Артур Боруц («Борнмут»), Натан Редмонд («Саутгемптон»).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter