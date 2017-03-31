78 процентов болельщиков «Арсенала» считают, что Венгер должен уйти из клуба
Объединение болельщиков «Арсенала» провело опрос среди фанатов клуба по поводу поддержки главного тренера команды Арсена Венгера, сообщает The Telegraph.
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78 процентов Arsenal Supporters' Trust проголосовали за отставку французского специалиста.
В связи с этим болельщики обратились к клубу с просьбой не продлевать контракт с Венгером, который заканчивается в конце этого сезона. В заявлении говорится, что фанаты не верят в то, что «Арсенал» способен двигаться вперед под руководством француза. Представители Arsenal Supporters' Trust проведут встречу с руководством клуба, на которой передадут результаты опроса и обсудят сложившуюся ситуацию.
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