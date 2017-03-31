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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29272689/
31 марта 2017, 17:35 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Азар и Терри продлят контракты с «Челси»

Полузащитник Эден Азар и защитник Джон Терри останутся в «Челси» и продлят действующие контракты. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует talkSPORT, оба игрока подпишут с клубом новое соглашение. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» готов заплатить за Азара 100 миллионов фунтов, но главный тренер Антонио Конте наложил вето на трансфер. Сам Азар также хотел бы остаться. По новому контракту он будет зарабатывать 300 000 фунтов в неделю.

Также сообщается, что Азар подпишет долгосрочный контракт, а Терри — годичный. Таким образом, 36-летний защитник проведет 20-й сезон в команде. В текущем сезоне 26-летний Эден Азар провел 31 матч за «Челси» и забил 11 мячей при пяти голевых передачах. В активе Джона Терри 11 матчей.

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Новости Зарубежного футбола

«Челси» продлит контракты с Терри и Азаром

Защитник и капитан «Челси» Джон Терри может остаться в команде минимум на один сезон. Контракт 36-летнего футболиста истекает грядущим летом, и руководство готово продлить его ещё на сезон. В «Челси» Терри играет с 1995 года.
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