Азар и Терри продлят контракты с «Челси»

Как информирует talkSPORT, оба игрока подпишут с клубом новое соглашение. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» готов заплатить за Азара 100 миллионов фунтов, но главный тренер Антонио Конте наложил вето на трансфер. Сам Азар также хотел бы остаться. По новому контракту он будет зарабатывать 300 000 фунтов в неделю.

Также сообщается, что Азар подпишет долгосрочный контракт, а Терри — годичный. Таким образом, 36-летний защитник проведет 20-й сезон в команде. В текущем сезоне 26-летний Эден Азар провел 31 матч за «Челси» и забил 11 мячей при пяти голевых передачах. В активе Джона Терри 11 матчей.