Власти Неаполя запретили болельщикам «Ювентуса» посещать игры с «Наполи»
Власти Неаполя запретили болельщикам «Ювентуса» посещать матчи с «Наполи» в этом сезоне, информирует Football Italia.
Игры между этими командами проходят в условиях повышенного риска. В 2016 году власти Турина прибегли к такому же шагу. Неаполь в прошлом сезоне также уже запрещал болельщикам туринского клуба приезжать в город на матч.
Ближайшая встреча 30-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Ювентусом» пройдет в Неаполе 2 апреля. Уже 5 апреля соперники вновь сыграют в этом городе в рамках Кубка страны.
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