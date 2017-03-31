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31 марта 2017, 17:35 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Власти Неаполя запретили болельщикам «Ювентуса» посещать игры с «Наполи»

Власти Неаполя запретили болельщикам «Ювентуса» посещать матчи с «Наполи» в этом сезоне, информирует Football Italia.

Игры между этими командами проходят в условиях повышенного риска. В 2016 году власти Турина прибегли к такому же шагу. Неаполь в прошлом сезоне также уже запрещал болельщикам туринского клуба приезжать в город на матч.

​Ближайшая встреча 30-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Ювентусом» пройдет в Неаполе 2 апреля. Уже 5 апреля соперники вновь сыграют в этом городе в рамках Кубка страны.

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