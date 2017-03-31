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31 марта 2017, 17:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Главный тренер «Борнмута» Хау признан лучшим наставником АПЛ в марте

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хау признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам марта, сообщает официальный «твиттер» английской команды.

В текущем месяце «Борнмут» под руководством Хау провёл три встречи, в которых одержал две победы над «Вест Хэм Юнайтед» (3:2) и «Суонси Сити» (2:0), а также сыграл на выезде вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

После 29 сыгранных матчей «Борнмут» занимает в таблице АПЛ 11-е место.

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