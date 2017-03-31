Гол Таунсенда в ворота «Вест Бромвича» признан лучшим в АПЛ по итогам марта

Об этом говорится на официальном сайте лиги.



В матче 27-го тура Таунсенд от своей штрафной площади добежал с мячом до чужих ворот и послал мяч в ближний угол. Всего в нынешнем сезоне Эндрос Таунсенд в 27 матчах АПЛ забил 2 гола.

