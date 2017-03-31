Гол Таунсенда в ворота «Вест Бромвича» признан лучшим в АПЛ по итогам марта
Гол полузащитника «Кристал Пэлас» Эндроса Таунсенда в ворота «Вест Бромвича» (2:0) признан лучшим в английской
Премьер-лиге по итогам марта.
Об этом говорится на официальном сайте лиги.
В матче 27-го тура Таунсенд от своей штрафной площади добежал с мячом до чужих ворот и послал мяч в ближний угол. Всего в нынешнем сезоне Эндрос Таунсенд в 27 матчах АПЛ забил 2 гола.
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