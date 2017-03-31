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31 марта 2017, 17:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Таунсенда в ворота «Вест Бромвича» признан лучшим в АПЛ по итогам марта

Гол полузащитника «Кристал Пэлас» Эндроса Таунсенда в ворота «Вест Бромвича» (2:0) признан лучшим в английской Премьер-лиге по итогам марта.

Об этом говорится на официальном сайте лиги.

В матче 27-го тура Таунсенд от своей штрафной площади добежал с мячом до чужих ворот и послал мяч в ближний угол. Всего в нынешнем сезоне Эндрос Таунсенд в 27 матчах АПЛ забил 2 гола.

Кристал Пэлас
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