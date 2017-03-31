«Неймар оказался в “Барселоне”, потому что его отец получил взятку»
Владелец инвестфонда DIS Делсир Сонда, который подал в суд на Неймара после перехода нападающего в «Барселону», рассказал свою версию изданию AS.
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DIS владел 40 процентами экономических прав на игрока, и Сонда еще раз заявил, что был обманут при переходе форварда из «Сантоса» в «Барселону». А также отметил, что к афере причастен отец Неймара, который получил взятку от
«Первым свое предложение прислал “Реал”, — рассказывает Сонда. — И Неймар ответил согласием. Даже прошел медосмотр в клинике моего друга. “Реал” был готов заплатить 65 миллионов евро, приписанных в контракте, и добавить еще десять».
Также Сонда не верит, что 40 миллионов евро, которые «Барса» выплатила фирме отца Неймара, пошли на зарплату игрока (именно такая версия признана испанским судом).
«Этого никак не может быть. Мы настаиваем, что трансфер мог совершиться только за прописанную в контракте сумму — 65 миллионов евро. Те 40 миллионов — ничто иное, как взятка отцу Неймара», — уверен бразильский бизнесмен.
Сонда рассказал, как и когда познакомился с нападающим, и почему возмущен поведением игрока,
«Я был большим другом президента “Сантоса”. Однажды меня попросили помочь клубу, так как уже проделывал успешную работу с “Интернасьоналом”.
Впрочем, Неймар не раз говорил, что вообще не знаком с Сондой.
«Это разбило мне сердце. Как Неймар мог такое сказать? Могу объяснить это только влиянием отца. С самого начала отец плохо на него влиял. Он мошенник, который вмиг разбогател благодаря таланту сына. С самого начала он пользовался Неймаром. Вот вам пример. Парень заключал очень много рекламных контрактов, но получал с них лишь половину денег., 50 процентов забирал отец, а Неймару ничего не говорил. Знаете, как я это выяснил? Однажды вел дела с Пауло Энрике Гансо и обнаружил, что он получал по контрактам больше Неймара. Такого просто не могло быть. Тогда и узнал, что половину дохода забирает отец Неймара. В тот момент парень немного дистанцировался от него. Но теперь, как вижу, они снова воссоединились», — рассказал бизнесмен.
Сонда отметил, что не сомневался, подавать ли иск на игрока: «Как только увидел такую несправедливость, попросил возместить нам ущерб. Мне горько
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