Моуринью сказал Швайнштайгеру, что был к нему несправедлив

«Швайнштайгер — один из игроков, перед которым я должен извиниться за то, как я относился к нему на начальном этапе. Последнее, что я сказал ему: “Я был несправедлив к тебе”. Когда Швайнштайгер попросил отпустить его, нужно было сказать “да”. Он знает об этом. Я буду скучать, Бастиан хороший парень, оказывает хорошее влияние во время тренировок, но мне пришлось его отпустить.



Что бы я сделал иначе, если бы мог? Я позволил бы ему быть в команде. В то время у нас было слишком много игроков. Многие находились в сомнительной ситуации. У нас были Шнейдерлен, Депай, огромная команда.



Я не жалею. Для меня не проблема признать, если я не прав. Я сказал ему об этом», — цитирует Моуринью ВВС.