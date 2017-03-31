Английского игрока пожизненно отстранили от футбола
Футболист английского клуба «Собриджворт», выступающего в девятом дивизионе, получил пожизненную дисквалификацию за то, что угрожал одному из фанатов команды соперника ножом.
Как пишет The Guardian, инцидент произошел во время игры «Собриджворта» с командой «Клэптон» на пятой добавленной минуте. Один фанат плюнул в игрока, после чего тот достал нож и начал угрожать болельщику физической расправой.
Эта ситуация заинтересовала полицию округа Хартфордшир, что на
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter