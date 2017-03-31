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31 марта 2017, 17:05 | Футбол: Зарубежный | Известия.Ру

Английского игрока пожизненно отстранили от футбола

Футболист английского клуба «Собриджворт», выступающего в девятом дивизионе, получил пожизненную дисквалификацию за то, что угрожал одному из фанатов команды соперника ножом.

Как пишет The Guardian, инцидент произошел во время игры «Собриджворта» с командой «Клэптон» на пятой добавленной минуте. Один фанат плюнул в игрока, после чего тот достал нож и начал угрожать болельщику физической расправой.

Эта ситуация заинтересовала полицию округа Хартфордшир, что на юго-востоке Англии. Футболисту грозит уголовное преследование. Его личность не раскрывается, так как он находится под следствием.
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