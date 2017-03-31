Английского игрока пожизненно отстранили от футбола

Как пишет The Guardian, инцидент произошел во время игры «Собриджворта» с командой «Клэптон» на пятой добавленной минуте. Один фанат плюнул в игрока, после чего тот достал нож и начал угрожать болельщику физической расправой.

Эта ситуация заинтересовала полицию округа Хартфордшир, что на юго-востоке Англии. Футболисту грозит уголовное преследование. Его личность не раскрывается, так как он находится под следствием.