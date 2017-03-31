«Наполи» запретил болельщикам «Ювентуса» вход на свой стадион
Туринские болельщики не смогут попасть ни на матч чемпионата Италии, который состоится 2 апреля, ни матч Кубка страны, который пройдет тремя днями позже. Соответствующее решение приняла префект города Кармела Паджано. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
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Билеты на эти матчи смогут приобрести только местные жители. При продаже покупателей будут просить предъявить документы, подтверждающие место жительства, также будут проверять документы при входе на стадион. Ожидается, что матч соберет аншлаг — почти все билеты уже проданы.
Аналогичные меры были приняты и в Турине, на матче первого круга чемпионата между этими командами. Тогда на трибуны туринского стадиона неаполитанцам также был вход закрыт.
На матчах между «Наполи» и «Ювентусом» власти всегда усиливают меры безопасности
«Ювентус» лидирует в чемпионате Италии, набрав в 29 матчах 73 очка. «Наполи» идет третьим и отстает от лидера на 10 очков. Второе место занимает «Рома», которая опережает «Наполи» на два очка.
В Кубке Италии «Ювентус» и «Наполи» встречаются на полуфинальной стадии. Матч будет ответным — в первой встрече «Юве» на своем поле победил со счетом 3:1. Во втором полуфинале встречаются «Лацио» и «Рома». «Лацио» выиграл первый матч 2:0.
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