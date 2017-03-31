«Реал» забьет в 50-м матче подряд, «Барса» и «Атлетико» не оступятся на чужих полях

31 марта, пятница

21.45. ЭСПАНЬОЛ — БЕТИС.

«Попугаи» в последнее время здорово выглядят на своем поле, выиграв четыре матча из пяти и оступившись только в противостоянии с проводящим отличный сезон «Реал Сосьедадом». У команды есть реальный шанс подтянуться к еврокубковой зоне, а вариативность в атаке сводит на нет усталость уезжавшего в сборную Эквадора Кайседо. Если что, вместо экс-железнодорожника забьет отличавшийся в двух последних турах бывший спартаковец Хурадо. «Бетис» же хоть и выглядит в гостях неуступчивым, стабильно дает сбои на последних минутах. Так были упущены победа над «Депортиво» и ничья с «Реалом». Думается, не устоят «огурцы» и в Барселоне.

Цитата Прогноз СЭ — 2:1. Коэффициенты Winline — П2 2.29 — Н 3.17 — П2 3.47.

1 апреля, суббота

14.00. ВИЛЬЯРРЕАЛ — ЭЙБАР.

Команда Дениса Черышева сыграет без удаленного в прошлом туре Виктора Руиса. Это заметная потеря перед игрой с командой-открытием сезона, которая, с одной стороны, не знает побед в четырех турах, а с другой — проиграла на этом отрезке только «Реалу». Создать проблемы «подводникам» «Эйбару» по силам. Он ведь и в прошлом сезоне увез из Вильярреала ничью, и в первом круге текущего чемпионата отпраздновал волевую победу с двумя голами в концовке. В общем, гости могут удивить и на этот раз, но все же кажется, что команда Франа Эскрибы минимальную победу выгрызет.

Цитата Прогноз «СЭ» — 1:0. Коэффициенты Winline — П2 1.85 — Н 3.61 — П2 4.48.

17.15. ОСАСУНА — АТЛЕТИК.

Баски рвутся в любимую Лигу Европы и права на ошибку не имеют. В прошлом туре команда Эрнесто Вальверде показала отличный футбол против «Реала» и все зло за досадное поражение в родных стенах выместит на безнадежном аутсайдере, который не может победить в ла лиге ровно 20 матчей — с октябрьского поединка с «Эйбаром». Кстати, тогда же «Осасуна» ухитрилась добыть ничью в Бильбао, однако во второй раз на одни и те же грабли «Атлетик» не наступит.

Цитата Прогноз «СЭ» — 1:3. Коэффициенты Winline — П2 5.69 — Н 4.19 — П2 1.60.

19.30. РЕАЛ СОСЬЕДАД — ЛЕГАНЕС.

Команда из Сан-Себастьяна сейчас могла бы вести борьбу за попадание в Лигу чемпионов, но потеряла все нажитое непосильным трудом в последних турах, проиграв и домашнее баскское дерби, и гостевой поединок с «Алавесом». «Леганес», напротив, еще недавно был безнадежным аутсайдером, а теперь на пять очков оторвался от зоны вылета. При этом он не только идеально сыграл с соседями по таблице, но и добился гостевой ничьей с «Севильей». Шансы «Леганеса» на «Аноэте» повышают кадровые проблемы соперника: «Атлетику» «Реал Сосьедад» проиграл без Ильярраменди и травмированного бомбардира Виллиана Жозе, а в субботу из-за дисквалификаций не сыграют не менее важные фигуры — Гранеро и Вела. Но все же команде Эусебио Сакристана нужно подтвердить свой статус фаворита.

Цитата Прогноз «СЭ» — 1:0. Коэффициенты Winline — П2 1.80 — Н 3.45 — П2 5.13.

21.45. МАЛАГА — АТЛЕТИКО.

Команда Диего Симеоне по умолчанию является фаворитом в большинстве матчей ла лиги, но как только в этом сезоне дело доходит до игры на выезде, в душу закрадываются сомнения. С началом нового года ситуация, правда, изменилась, и в шести гостевых поединках «матрасники» не оступились ни разу (+3=3). При этом им пришлось спасать игру в Ла-Корунье и вырывать победу в концовке матча с «Гранадой». То есть в противостояниях с теми, кто является соседями «Малаги» в нижней части турнирной таблицы. Исключать очередную нервотрепку не стоит, но все же победившим в одном из пятнадцати последних туров «анчоусам» уготована незавидная участь, а дисквалификация Шарлеса для них куда более болезненна, чем аналогичное наказание Феррейры-Карраско для «Атлетико».

Цитата Прогноз «СЭ» — 0:2. Коэффициенты Winline — П2 5.03 — Н 3.60 — П2 1.78.

2 апреля, воскресенье

13.00. СЕВИЛЬЯ — СПОРТИНГ.

Клубные тренеры терпеть не могут перерывов на матчи сборных, однако Хорхе Сампаоли именно сейчас требовалось время, что провести перезагрузку команды. Андалусийцы провели ужасный отрезок, довольствовавшись ничьими с «Алавесом» и «Леганесом», выбыли из Лиги чемпионов, так и не выйдя в заветный четвертьфинал, а после вчистую проигранного матча с «Атлетико» рискуют пропустить «матрасников» на третью позицию. Пожалуй, «Спортинг» с обвиняемым в лени, но периодически забивающим Траоре выглядит едва ли не идеальным для «Севильи» соперником для возвращения на победный маршрут.

Цитата Прогноз «СЭ» — 2:0. Коэффициенты Winline — П2 1.35 — Н 5.45 — П2 8.11.

17.15. РЕАЛ — АЛАВЕС.

Возможно, за время матчей национальных сборных кто-то забыл о впечатляющей серии «Реала», который не уходит с поля без забитых мячей на протяжении 49 официальных матчей. Ждем, что в воскресенье Зинедин Зидан и его команда поднимут планку рекорда до круглой отметки и без помощи дисквалифицированного Каземиру. Хотя, глядя на то, какие проблемы создает соперникам в этом сезоне «Алавес», понимаешь: легко мадридцам не будет. Однако их класс элементарно выше, и в шести последних матчах «сливочные» забивали этому сопернику не менее трех мячей. Конечно, гуру статистики вспомнят, как в мае 2000-го гости умудрились выиграть на «Сантьяго Бернабеу», но в эту воронку снаряд вряд ли попадет.

Цитата Прогноз «СЭ» — 4:1. Коэффициенты Winline — П2 1.13 — Н 9.18 — П2 19.0.

19.30. ВАЛЕНСИЯ — ДЕПОРТИВО.

Шансы двух обитателей второй части таблицы выглядят примерно равными. Конечно, бывший столп обороны «Зенита» Гарай может твердить, что «Валенсия» упорно трудится и занимает не то место, которого заслуживает, однако слова не улучшат результаты «летучих мышей». В последних турах они не только вчистую проиграли находящимся в других весовых категориях «Барселоне» и «Атлетико», но и чудом спались от поражения в дуэли с аутсайдером «Спортингом». «Депор» хоть и отстает от валенсийцев на три очка, выглядит более стабильно. С тем же «Атлетико» он сыграл вничью, а «Барсу» и вовсе победил. Единственная весенняя осечка случилась в галисийском дерби с «Сельтой», и как минимум за ничью на «Месталье» гости зацепятся.

Цитата Прогноз «СЭ» — 2:2. Коэффициенты Winline — П2 1.83 — Н 3.64 — П2 4.37.

21.45. ГРАНАДА — БАРСЕЛОНА.

Отборочный турнир ЧМ-2018 в Южной Америке — вечная головная боль Луиса Энрике. После тяжелых перелетов звездное атакующее трио в лице Месси, Неймара и Луиса Суареса возвращается в клуб в состоянии выжатых лимонов. А так как тренер строил игры с явным акцентом на индивидуальное мастерство своих звезд, это приносило проблемы. Поэтому очень интересно посмотреть: удастся ли минимизировать потери в качестве с отлично работающей с недавних пор схемой 3−4−3? С другой стороны, 19-я команда чемпионата не выглядит лакмусовой бумажкой — побеждать в Гранаде «Барса» обязана при любых раскладах.

Цитата Прогноз «СЭ» — 0:2. Коэффициенты Winline — П2 12.0 — Н 7.30 — П2 1.20.

3 апреля, понедельник

19.30. СЕЛЬТА — ЛАС-ПАЛЬМАС

Занимающие соответственно 11-е и 12-е место команды вряд ли оставят зрителей равнодушными, потому что футбол в их исполнении в этом чемпионате радует глаз. «Сельта» после выхода в четвертьфинал Лиги Европы и победы в галисийском дерби находится на подъеме, а так как еврокубки возобновятся только через полторы недели, у Эдуардо Бериццо нет нужды проводить ротацию состава. Гостям же придется искать замену бывшему игроку «Рубина» Лемосу — исключительно важной для «Лас-Пальмаса» фигуре. И это — еще один козырь в колоде способной продлить удачную серию «Сельты».