«Реал» забьет в 50-м матче подряд, «Барса» и «Атлетико» не оступятся на чужих полях
«СЭ» анонсирует матчи 29-го тура чемпионата Испании и дает на них свой прогноз.
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31 марта, пятница
21.45. ЭСПАНЬОЛ — БЕТИС.
«Попугаи» в последнее время здорово выглядят на своем поле, выиграв четыре матча из пяти и оступившись только в противостоянии с проводящим отличный сезон «Реал Сосьедадом». У команды есть реальный шанс подтянуться к еврокубковой зоне, а вариативность в атаке сводит на нет усталость уезжавшего в сборную Эквадора Кайседо. Если что, вместо
1 апреля, суббота
14.00. ВИЛЬЯРРЕАЛ — ЭЙБАР.
Команда Дениса Черышева сыграет без удаленного в прошлом туре Виктора Руиса. Это заметная потеря перед игрой с
17.15. ОСАСУНА — АТЛЕТИК.
Баски рвутся в любимую Лигу Европы и права на ошибку не имеют. В прошлом туре команда Эрнесто Вальверде показала отличный футбол против «Реала» и все зло за досадное поражение в родных стенах выместит на безнадежном аутсайдере, который не может победить в ла лиге ровно 20 матчей — с октябрьского поединка с «Эйбаром». Кстати, тогда же «Осасуна» ухитрилась добыть ничью в Бильбао, однако во второй раз на одни и те же грабли «Атлетик» не наступит.
19.30. РЕАЛ СОСЬЕДАД — ЛЕГАНЕС.
Команда из
21.45. МАЛАГА — АТЛЕТИКО.
Команда Диего Симеоне по умолчанию является фаворитом в большинстве матчей ла лиги, но как только в этом сезоне дело доходит до игры на выезде, в душу закрадываются сомнения. С началом нового года ситуация, правда, изменилась, и в шести гостевых поединках «матрасники» не оступились ни разу (+3=3). При этом им пришлось спасать игру в
2 апреля, воскресенье
13.00. СЕВИЛЬЯ — СПОРТИНГ.
Клубные тренеры терпеть не могут перерывов на матчи сборных, однако Хорхе Сампаоли именно сейчас требовалось время, что провести перезагрузку команды. Андалусийцы провели ужасный отрезок, довольствовавшись ничьими с «Алавесом» и «Леганесом», выбыли из Лиги чемпионов, так и не выйдя в заветный четвертьфинал, а после вчистую проигранного матча с «Атлетико» рискуют пропустить «матрасников» на третью позицию. Пожалуй, «Спортинг» с обвиняемым в лени, но периодически забивающим Траоре выглядит едва ли не идеальным для «Севильи» соперником для возвращения на победный маршрут.
17.15. РЕАЛ — АЛАВЕС.
Возможно, за время матчей национальных сборных
19.30. ВАЛЕНСИЯ — ДЕПОРТИВО.
Шансы двух обитателей второй части таблицы выглядят примерно равными. Конечно, бывший столп обороны «Зенита» Гарай может твердить, что «Валенсия» упорно трудится и занимает не то место, которого заслуживает, однако слова не улучшат результаты «летучих мышей». В последних турах они не только вчистую проиграли находящимся в других весовых категориях «Барселоне» и «Атлетико», но и чудом спались от поражения в дуэли с аутсайдером «Спортингом». «Депор» хоть и отстает от валенсийцев на три очка, выглядит более стабильно. С тем же «Атлетико» он сыграл вничью, а «Барсу» и вовсе победил. Единственная весенняя осечка случилась в галисийском дерби с «Сельтой», и как минимум за ничью на «Месталье» гости зацепятся.
21.45. ГРАНАДА — БАРСЕЛОНА.
Отборочный турнир ЧМ-2018 в Южной Америке — вечная головная боль Луиса Энрике. После тяжелых перелетов звездное атакующее трио в лице Месси, Неймара и Луиса Суареса возвращается в клуб в состоянии выжатых лимонов. А так как тренер строил игры с явным акцентом на индивидуальное мастерство своих звезд, это приносило проблемы. Поэтому очень интересно посмотреть: удастся ли минимизировать потери в качестве с отлично работающей с недавних пор схемой 3−4−3? С другой стороны, 19-я команда чемпионата не выглядит лакмусовой бумажкой — побеждать в Гранаде «Барса» обязана при любых раскладах.
3 апреля, понедельник
19.30. СЕЛЬТА —
Занимающие соответственно 11-е и 12-е место команды вряд ли оставят зрителей равнодушными, потому что футбол в их исполнении в этом чемпионате радует глаз. «Сельта» после выхода в четвертьфинал Лиги Европы и победы в галисийском дерби находится на подъеме, а так как еврокубки возобновятся только через полторы недели, у Эдуардо Бериццо нет нужды проводить ротацию состава. Гостям же придется искать замену бывшему игроку «Рубина» Лемосу — исключительно важной для «Лас-Пальмаса» фигуре. И это — еще один козырь в колоде способной продлить удачную серию «Сельты».
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