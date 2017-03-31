«Актобе» одержал волевую победу над «Иртышом» в Павлодаре

Игра проходила сегодня, 31 марта, на Центральном стадионе Павлодара и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

В первом тайме команды не смогли поразить ворота, зато во втором зрители увидели аж четыре мяча.

Началось все на на 55-й минуте, когда ивуарийский форвард «Иртыша» Исмаэль Фофана вывел свою команду вперед. После этого забивали только игроки «Актобе», которые вырвали победу за 14 минут.

На 63-й минуте защитник Жуниньо красивым дальним ударом сравнял счет, на 72-й полузащитник Кирилл Шестаков успешно сыграл в сутолоке у ворот, а на 77-й ошибкой обороны «Иртыша» воспользовался Игорь Зенькович.

Для «Иртыша» это поражение стало первым в сезоне. Команда Димитара Димитрова с семью очками осталась на третьем месте. В свою очередь «Актобе», одержавший первую победу в сезоне, теперь имеет в своем активе четыре балла.

Ранее в другом матче четвертого тура «Ордабасы» одержал волевую победу над «Окжетпесом» — 2:1. Сегодня, 31 марта, состоится еще одна игра, в которой «Кайрат» примет «Кайсар» (начало — в 19:30 по времени Астаны). Остальные встречи состоятся завтра, 1 апреля.