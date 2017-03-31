«Барселона» обошла «Реал» по количеству подписчиков в социальных сетях

Каталонская команда в сумме имеет на данный момент 157,5 млн подписчиков, в то время как у «Реала» — 156,6 млн. На третьем месте в Испании с большим отставанием располагается «Атлетико» — 18,8 млн.



Nielsen также сравнила испанские клубы с английскими, и в рейтинге, составленном из двух стран, на третьей позиции располагается «Манчестер Юнайтед», имеющий 96,9 млн подписчиков. В пятёрке лучших также «Челси» (62,9 млн) и «Арсенал» (54,6 млн), сообщает Marca.