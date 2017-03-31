Курьезная ошибка вратаря «Окжетпеса» принесла «Ордабасы» волевую победу и лидерство в КПЛ
Футболисты «Ордабасы» одержали волевую победу над «Окжетпесом» в домашнем матче четвертого тура казахстанской
премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 31 марта, на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова в Шымкенте и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
После первого тайма в счете вел «Окжетпес». В компенсированное время отличился полузащитник Максим Федин, который отправил мяч в ворота в окружении трех соперников.
Отыграться «Ордабасы» смог уже после перерыва. На 57-й минуте счет сравнял капитан шымкентцев Танат Нусербаев.
Исход же матча решился на 67-й минуте. Российский полузащитник «Ордабасы» Никита Бочаров пробил
Для «Ордабасы» эта победа стала третьей в сезоне. С 10 очками шымкентцы возглавили турнирную таблицу, опережая «Кайсар» и «Иртыш», которые еще не сыграли свои матчи в четвертом. В свою очередь «Окжетпес», потерпевший второе поражение, имеет четыре балла и идет шестым.
В эти минуты в Павлодаре «Иртыш» в рамках четвертого тура КПЛ принимает «Актобе». Еще один матч четвертого тура пройдет в Алматы, где «Кайрат» сыграет с «Кайсаром» (начало — в 19:30 по времени Астаны).
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