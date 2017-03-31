Курьезная ошибка вратаря «Окжетпеса» принесла «Ордабасы» волевую победу и лидерство в КПЛ

Игра проходила сегодня, 31 марта, на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова в Шымкенте и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

После первого тайма в счете вел «Окжетпес». В компенсированное время отличился полузащитник Максим Федин, который отправил мяч в ворота в окружении трех соперников.

Отыграться «Ордабасы» смог уже после перерыва. На 57-й минуте счет сравнял капитан шымкентцев Танат Нусербаев.

Исход же матча решился на 67-й минуте. Российский полузащитник «Ордабасы» Никита Бочаров пробил из-за пределов штрафной, а мяч залетел в ворота после курьезной ошибки голкипера «Окжетпеса» Саши Стаменковича.

Для «Ордабасы» эта победа стала третьей в сезоне. С 10 очками шымкентцы возглавили турнирную таблицу, опережая «Кайсар» и «Иртыш», которые еще не сыграли свои матчи в четвертом. В свою очередь «Окжетпес», потерпевший второе поражение, имеет четыре балла и идет шестым.

В эти минуты в Павлодаре «Иртыш» в рамках четвертого тура КПЛ принимает «Актобе». Еще один матч четвертого тура пройдет в Алматы, где «Кайрат» сыграет с «Кайсаром» (начало — в 19:30 по времени Астаны).