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31 марта 2017, 15:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Капитан «Байера» Ларс Бендер из-за травмы выбыл из строя до конца сезона

Главный тренер леверкузенского «Байера» Тайфун Коркут не сможет рассчитывать на полузащитника и капитана команды Ларса Бендера до конца нынешнего сезона, сообщает Deutsche Welle.

Турецкий специалист отметил, что футболист не сможет восстановиться раньше из-за того, что на этой неделе перенёс операцию на ноге. У футболиста была диагностирована травма лодыжки.

По итогам 25 туров чемпионата Германии Бендер принял участие в 9 матчах, став автором одной результативной передачи. Сама команда заработала 31 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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