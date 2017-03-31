Капитан «Байера» Ларс Бендер из-за травмы выбыл из строя до конца сезона

Турецкий специалист отметил, что футболист не сможет восстановиться раньше из-за того, что на этой неделе перенёс операцию на ноге. У футболиста была диагностирована травма лодыжки.



По итогам 25 туров чемпионата Германии Бендер принял участие в 9 матчах, став автором одной результативной передачи. Сама команда заработала 31 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.