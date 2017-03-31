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31 марта 2017, 15:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лион» готов продать Ляказетта в «Атлетико» за € 60 млн

Руководство «Лиона» готово расстаться с лучшим бомбардиром команды Александром Ляказеттом, интерес к которому проявляет «Атлетико». Sport.es сообщает, что «матрасники» отправили своего представителя во Францию, чтобы обсудить финансовые детали.

В «Атлетико» дали понять, что сумма сделки не должна превышать € 40 млн, однако в «Лионе» отказываются начинать переговоры, если им предложат менее € 60 млн. Помимо «Атлетико», заполучить нападающего хотят «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Контракт 25-летнего футболиста с «Лионом» действует до лета 2019 года.

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