«Лион» готов продать Ляказетта в «Атлетико» за € 60 млн
Руководство «Лиона» готово расстаться с лучшим бомбардиром команды Александром Ляказеттом, интерес к которому проявляет «Атлетико». Sport.es сообщает, что «матрасники» отправили своего представителя во Францию, чтобы обсудить финансовые детали.
В «Атлетико» дали понять, что сумма сделки не должна превышать € 40 млн, однако в «Лионе» отказываются начинать переговоры, если им предложат менее € 60 млн. Помимо «Атлетико», заполучить нападающего хотят «Манчестер Сити» и «Арсенал».
Контракт 25-летнего футболиста с «Лионом» действует до лета 2019 года.
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