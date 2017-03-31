«Лион» готов продать Ляказетта в «Атлетико» за € 60 млн

В «Атлетико» дали понять, что сумма сделки не должна превышать € 40 млн, однако в «Лионе» отказываются начинать переговоры, если им предложат менее € 60 млн. Помимо «Атлетико», заполучить нападающего хотят «Манчестер Сити» и «Арсенал».



Контракт 25-летнего футболиста с «Лионом» действует до лета 2019 года.