Рурцы разойдутся миром

31 марта, пятница

21.30. ГЕРТА — ХОФФЕНХАЙМ.

К финальному отрезку чемпионата в Германии все еще наличествуют целых три команды, ни разу не проигравших дома. Однако, как ни удивительно, ни одна из них условную «домашнюю» таблицу турнира не возглавляет — уж слишком часто все они играли в родных стенах вничью. Так что самой негостеприимной нынче слывет не зинсхаймская «Райн-Неккар-Арена», не «Альянц Арена» и даже не «Вестфаленштадион», а берлинский «Олимпиаштадион», где «Герта» потеряла всего пять очков — проиграла «Вердеру» и расписала лишь одну мировую — на минуточку, с «Баварией». Неплохой вызов для бойкого «Хоффенхайма», который за 25 прошедших туров проиграл всего дважды — лучше показатель только у все той же «Баварии», уступившей только в Дортмунде. Да и турнирное значение встречи велико — выиграй «Герта» матч, и ее отрыв от четвертой строчки, занимаемой «Хоффенхаймом», сократится до двух очков.

Цитата Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.81 — Н 3.29 — П2 2.63.

1 апреля, суббота

16.30. БАВАРИЯ — АУГСБУРГ.

А в Мюнхене отгремит уже одиннадцатое в рамках бундеслиги баварское дерби. И его бескомпромиссный статус отлично подтверждается тем, что еще ни разу встречи баварцев и фюггеров не заканчивались вничью. Как и тем, что две из них «Аугсбург», несмотря ни на что, умудрился выиграть. Правда, оба раза «Бавария» уступала соседям лишь после того как официально оформляла чемпионство. Нынче, конечно, Ули Хеннес тоже уже готов принимать поздравления, поскольку, по его собственным словам, не верит в способность «Баварии» разбазарить имеющееся преимущество в пользу Лейпцига. Однако математически все команды могут собрать еще 27 очков, а у мюнхенцев впереди напряженный четвертьфинал Лиги чемпионов. А кроме того, встречи с Дортмундом, «Хоффенхаймом» и тем же Лейпцигом, так что расслабляться рекордмайстеру пока рановато.

Цитата Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.11 — Н 10.0 — П2 26.0.

16.30. ГАМБУРГ — КЕЛЬН.

«Гамбург» после зимнего перерыва так решительно ударил по газам, что в таблице второго круга занимает сейчас впечатляющее пятое место. Однако положение в основной таблице проваленная первая половина сезона здорово портит. Оторваться от зоны прямого вылета за последние туры удалось, а вот выбраться с 16-й строчки не выходит — конкуренты тоже не горят желанием играть стыковые матчи. А тут еще и упрямые «козлы» едут в гости — один из самых неудобных соперников, у которого «динозавры» не смогли выиграть ни одной из пяти последних встреч в чемпионате. Впрочем, нынешний «Гамбург» таких вызовов не боится — не зря ведь за 8 прошлых туров они набрали 15 очков и проиграли лишь в Мюнхене. Пусть и с жутковатым счетом 0:8.

Цитата Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.35 — Н 3.23 — П2 3.28.

16.30. ФРАЙБУРГ — ВЕРДЕР.

Заклятые соседи «Гамбурга» с недавних пор тоже взялись за ум и выиграли четыре из пяти последних матчей, поделив очки лишь с «Байером». Если «Вердеру» удастся не уступить и во Фрайбурге, беспроигрышная серия в шесть встреч станет для Александра Нури первой в его карьере. Однако при такой толкотне возле подвала таблицы, в матчах с как минимум равными себе «Вердеру» надо замахиваться больше, чем на ничью. А ведь у брайсгау бременцы выиграли всего раз за шесть последних встреч. Хотя интересно и то, что сам «Фрайбург» за восемь домашних матчей с «музыкантами» одолел их лишь однажды. Фаворита встречи выделить сложно, однако она вполне может порадовать зрелищностью — в среднем эти бесшабашные коллективы забивают друг другу больше трех с половиной мячей за игру.

Цитата Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 2.25 — Н 3.49 — П2 3.24

16.30. РБ ЛЕЙПЦИГ — ДАРМШТАДТ.

«Дармштадт» же продолжает удивлять, вот только, к сожалению, не хорошими результатами, а новыми антирекордами. Почти три четверти чемпионата уже позади, а «лилии» так и не удосужились привезти ни одного очка хоть с какого-нибудь чужого стадиона. Последний раз такое достижение покорялось «Нюрнбергу» аж 33 года назад. Казалось бы, что ловить безнадежному аутсайдеру в гостях у, вероятно, будущего медалиста бундеслиги, однако не все так просто. Ведь это именно Лейпциг, бодро маршировавший по турниру до 14-го тура, за следующие одиннадцать проиграл аж шесть раз. Да и с учетом ничьей с «Аугсбургом» и разгрома от «Вердера» в прошлом туре, не побеждает уже почти месяц. Впрочем, соперник не столь грозный «быкам» в их нынешнем состоянии придется как раз кстати. Несмотря на ощутимый кризис, стискивать зубы команда Хазенхюттля умеет и при своих серьезных амбициях в таких матчах обязана побеждать.

Цитата Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.36 — Н 5.10 — П2 8.99.

16.30. ШАЛЬКЕ — БОРУССИЯ Д.

Ну, а главное дерби Германии, пусть и не вынесенное в этот раз на прайм-тайм, в любом случае будет красоваться на афише немецкого игрового дня жирным шрифтом. Дортмунд во втором круге спотыкается нечасто, и если бы не поражения от «Дармштадта» и «Герты», мог бы уже потеснить Лейпциг со второй строчки таблицы. Однако и «Шальке», выиграв несколько встреч подряд, дома в принципиальном матче может больно кусаться. Впрочем, в Гельзенкирхене Рурское Дерби живет по особым законам, плохо поддающимся логике. Только у своих заклятых соседей «кобальтовые» выигрывали четыре домашних матча, в которых пропускали первыми, но вместе с тем, лишь «Боруссии» проиграли дома четыре встречи, в которых открывали счет.

К настоящему моменту, правда, «Шальке» не побеждал дортмундцев аж с 2014 года, то есть все те же четыре игры. Последних раз без побед в пяти дерби подряд «кобальтовые» оставались 17 лет назад, и мотивация не повторять антирекорды у команды наверняка наличествует. Гельзенкирхенцы, кстати, забивали «шмелям» в десяти последних домашних матчах, вот только и сами пропускали в этих встречах минимум один гол. Казалось бы, 150-я официальная встреча рурских соседей обещает хлеба и зрелищ, но стоит помнить и о том, что ни одна немецкая пара так часто не играла друг с другом нулевые ничьи — аж 10 раз за 89 матчей бундеслиги.

Цитата Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 3.76 — Н 3.62 — П2 2.01.

19.30. АЙНТРАХТ — БОРУССИЯ М.

Еврокубковая зона таблицы еще до международной паузы могла бы пополниться острыми локтями, если бы Гладбаху не вздумалось впервые при Дитере Хеккинге проиграть два матча подряд. Правда, в соперниках были воскресший «Гамбург» и «Бавария», так что возвещать о рецидиве кризиса «жеребцов», пожалуй, не стоит. Благо впереди у них рандеву с «орлами», пощипать которых нынче — милое дело. Всего одно очков в шести последних матчах никого во Франкфурте не вдохновляет, и Нико Ковач наверняка радуется тому, что его коллектив сейчас не борется за выживание. Вряд ли франкфуртцам поможет даже то, что «Боруссия» — единственная, кроме «Дармштадта», команда из нынешнего состава бундеслиги, с которой у них положительный баланс встреч (32 победы к 29 поражениям). Гладбах об этом, увы, не помнит и не проигрывает «Айнтрахту» уже в четырех матчах к ряду.

Цитата Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.58 — Н 3.25 — П2 2.89.

2 апреля, воскресенье

16.30. ИНГОЛЬШТАДТ — МАЙНЦ.

Пожалуй, даже если «Ингольштадт» по итогам сезона распрощается с первой лигой, «карнавальщики» останутся для него одним из самых приятных воспоминаний. Теплым августовским днем 2015-го именно в Майнце команда «Ауди» одержала свою первую победу в бундеслиге — такие исторические события так легко не забываются. Сейчас, конечно, успехи «Ингольштадту» даются в разы тяжелее, и 8 очков до спасительной 15-й строчки кажутся приговором. И все же сдаваться заранее ни к чему. Во-первых, впереди пять подряд встреч с соперниками из нижней половину таблицы, а во-вторых, «Майнц» в этом сезоне ощутимо хандрит на выездах — 8 поражений в 12 матчах. Правда, чтобы воспользоваться гостевой слабостью соперника, ребятам Вальпургиса сперва надо одолеть собственную домашнюю — ведь в родных стенах они набрали в этом сезоне всего 9 из 36 возможных очков.

Цитата Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 2.18 — Н 3.24 — П2 3.55.

18.30. БАЙЕР — ВОЛЬФСБУРГ.

Ну, а последний матч тура в Леверкузене интригует дуэлью новых тренеров, дела у которых складываются почти противоположно. Андреас Йонкер, по-прежнему непобедимый в рамках бундеслиги и собравший за три матча семь очков, стал для «Вольфсбурга» самым успешным новым рулевым за 14 последних лет. А вот Тайфун Коркут с ничьей и поражением в пассиве за международную паузу должен был провести серьезную работу над ошибками — и своими, и своей команды. Надежду на положительный исход матча леверкузенцам дает тот факт, что «волкам» они забивают уже 28 встреч подряд и проиграли им всего один домашний матч из почти двух десятков. Однако надеяться на подобные «авось» не стоит — удача в этом сезоне к «Байеру» особенно неблагосклонна. Руди Феллер прекрасно об этом знает и при случайном взгляде в турнирную таблицу поводит плечами, скрывая нервную дрожь — год назад у вылетевшего «Штутгарта» к 26-му туру тоже было в активе ровно 31 очко.