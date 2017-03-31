Анчелотти: Коман и Киммих останутся в «Баварии»

«Коман останется в следующем сезоне в “Баварии”. Он важен для нас как сейчас, так и в будущем. Что же касается Киммиха, то он также не расстанется с “Баварией”. Невозможно, чтобы он покинул наш клуб», — приводит слова Анчелотти интернет-издание Sport1.



Трансферный лист Комана принадлежит туринскому «Ювентусу», и цвета «Баварии» он защищает на правах аренды. Арендное соглашение, срок которого истекает в конце нынешнего сезона, предусматривает возможность выкупа Комана за € 21 млн. Киммих, в свою очередь, недавно жаловался на отсутствие соответствующей игровой практики. По итогам 25 туров Бундеслиги он сыграл в 19 матчах, выйдя на поле в основном составе в 10 из них. Он стал автором 4 голов и 1 результативной передачи.