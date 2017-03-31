Старридж не поможет «Ливерпулю» в матче с «Эвертоном»

«У Старриджа нет никаких шансов сыграть. Он продолжает работать с тренером по реабилитации. Ситуация с Хендерсоном не изменилась, он пока не готов.



Фирмино и Коутиньо? Оба готовы к матчу с “Эвертоном”. Клуб сделал всё, чтобы они как можно быстрее вернулись из расположения сборной Бразилии», — цитирует Клоппа Mirror.



Матч «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится 1 апреля. Начало — 14:30 мск.