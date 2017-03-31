Старридж не поможет «Ливерпулю» в матче с «Эвертоном»
Нападающий Дэниел Старридж не примет участия в мерсисайдском дерби. Об этом рассказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Ранее сообщалось, что футболист вернётся к тренировкам в общей группе 31 марта.
«У Старриджа нет никаких шансов сыграть. Он продолжает работать с тренером по реабилитации. Ситуация с Хендерсоном не изменилась, он пока не готов.
Фирмино и Коутиньо? Оба готовы к матчу с “Эвертоном”. Клуб сделал всё, чтобы они как можно быстрее вернулись из расположения сборной Бразилии», — цитирует Клоппа Mirror.
Матч «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится 1 апреля. Начало — 14:30 мск.
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