Ноунейм для «Камп Ноу»? Кто возглавит «Барселону»
«Барселона» рассматривает несколько кандидатур на смену Луису Энрике, в том числе одну очень неожиданную.
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Видимо, что-то случилось...
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Меньше двух месяцев остаётся до конца сезона в Испании, а вопрос о следующем тренере «Барселоны»
В начале недели Маурисио Почеттино был замечен в одном из ресторанов Барселоны, и не один, а в компании шефа
Недвусмысленный сигнал барселонской верхушке подал другой аргентинский Мистер. Невзирая на действующий контракт с «Севильей», Хорхе Сампаоли как бы ненароком выдал соотечественникам свою сокровенную мечту — «тренировать лучшего футболиста мира Лионеля Месси». Если бы речь шла о национальной сборной, испытывающей ныне тяжёлые времена, Сампаоли не сделал бы оговорку «ежедневно». Стало быть, речь о клубе — легко догадаться каком.
Marca — самое авторитетное среди спортивных и самое тиражное из всех периодических изданий Испании — настаивает, что финал барселонского «кастинга» будет сугубо испанским: Хуан Карлос Унсуэ против Эрнесто Вальверде. Оба — не чуждые «Барселоне» люди, и каждый имеет основания рассчитывать на итоговый успех.
Лучшие годы Унсуэ прошли в «Севилье». Выдающихся высот Хуан Карлос не достиг, но след в истории андалусского коллектива оставил. В «Барсу» Унсуэ приходил четырежды: один раз молодым, перспективным кипером, дважды — тренером вратарей (в штабах Франка Рейкарда и Хосепа Гвардиолы) и, наконец, ассистентом главного. Летом 2013-го он пополнил команду Луиса Энрике в «Сельте» — с ним и вернулся в Каталонию. Оба своих «игровых» трофея — Кубок УЕФА и Кубок Испании — Унсуэ выиграл,
Преимущества этого варианта налицо. Впрочем, как и недостатки. Если верхушка «Барселоны» рассчитывает на плавный, без потрясений переход на новый этап развития, лучшей альтернативы Энрике ей, возможно, и не найти. Унсуэ отлично ладит со всеми лидерами команды, и это, пожалуй, его главное конкурентное преимущество перед любым конкурентом со стороны. Назначив Унсуэ, Бартомеу сохранит преемственность и генеральную тактическую линию — очевидно, что в качестве главного Хуан Карлос будет следовать вектору, заданному Луисом Энрике.
Видимый изъян у этого кандидата один, но серьёзный — мизер самостоятельного опыта работы. Что ни говори, рискованно доверять команду стоимостью 750 млн евро тренеру с одним сезоном руководящей практики за душой. Причём практики даже не в первом — во втором национальном дивизионе, с захудалой «Нумансией»!.. Способен ли Унсуэ придать новый импульс команде, располагает ли соответствующей вакансии квалификацией — большой вопрос. Громадный.
Второй фаворит гонки тоже поиграл в «Барселоне» в молодости, и тоже без особого успеха. В своей книге «Мои футболисты и я» легендарный Йохан Круифф назвал Эрнесто Вальверде «игроком в моём вкусе». Реализовать себя в столице Каталонии нападающему не позволили травмы, а свои лучшие игроцкие годы он провёл на родине предков — в Стране Басков. В «Атлетике» из Бильбао Вальверде плавно перешёл из одного качества в другое, а наивысших успехов добился в Греции, в два захода выиграв пять национальных трофеев (три золота, два Кубка) с «Олимпиакосом».
На первый взгляд, козыри Вальверде весомее. Но если бы «Барса» руководствовалась исключительно стажем соискателей, широкая общественность могла бы так и не узнать тренера Гвардиолу. И Луису Энрике вряд ли было бы оказано высокое доверие. В этот ряд подъём Унсуэ отлично впишется.
Забавно, что биржа ставок Betfair даже не рассматривает бывшего вратаря в качестве потенциального главного тренера «Барселоны». У букмекеров фавориты иные — Арсен Венгер (8,0), Рональд Куман (8,0), Хорхе Сампаоли (5,0) и, наконец, Вальверде (2,5).
По утверждениям всё той же Marca, выбор руководства «блауграна» напрямую зависит от финиша текущего сезона. Выиграет «Барса» Лигу чемпионов или Примеру — дела у Энрике примет первый зам Унсуэ. Нет — в приоритете окажется Вальверде.
Мои поздравления «барсаманам» — грядёт новый увлекательный сериал.
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