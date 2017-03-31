Ноунейм для «Камп Ноу»? Кто возглавит «Барселону»

Меньше двух месяцев остаётся до конца сезона в Испании, а вопрос о следующем тренере «Барселоны» по-прежнему открыт. Луис Энрике на пороге весны анонсировал уход из клуба по истечении действующего контракта. Официальная «Барса» от программных заявлений воздерживается — и тем самым повышает градус интриги. Не потому что ей так хочется подразнить публику — просто не готова назвать имя преемника Лучо. Финальное решение зависит от множества факторов, и оно ещё, судя по всему, не принято. Что не мешает прессе строить гипотезы, а кандидатам — высказываться по теме.



В начале недели Маурисио Почеттино был замечен в одном из ресторанов Барселоны, и не один, а в компании шефа гранатово-синих. Аргентинец не стал отпираться: «Это правда, я встретил Бартомеу в баре. Мы познакомились задолго до того, как он стал президентом «Барсы». Люди здороваются при встрече и проводят вместе пять минут — это в порядке вещей». Маурисио можно было бы заподозрить в неискренности, если бы не следующая тирада, практически исключающая его пришествие на «Камп Ноу». «Я — фан «Эспаньола». Я люблю «Эспаньол», — после этих слов Бартомеу было бы чертовски трудно убедить поклонников «Барсы» в том, что Почеттино — подходящая кандидатура на тренерский пост в клубе. Скорее всего, ему и не придётся этого делать. Почеттино всё устраивает в «Тоттенхэме» — иначе, наверное, он был бы менее категоричен в суждениях.



Недвусмысленный сигнал барселонской верхушке подал другой аргентинский Мистер. Невзирая на действующий контракт с «Севильей», Хорхе Сампаоли как бы ненароком выдал соотечественникам свою сокровенную мечту — «тренировать лучшего футболиста мира Лионеля Месси». Если бы речь шла о национальной сборной, испытывающей ныне тяжёлые времена, Сампаоли не сделал бы оговорку «ежедневно». Стало быть, речь о клубе — легко догадаться каком.

Marca — самое авторитетное среди спортивных и самое тиражное из всех периодических изданий Испании — настаивает, что финал барселонского «кастинга» будет сугубо испанским: Хуан Карлос Унсуэ против Эрнесто Вальверде. Оба — не чуждые «Барселоне» люди, и каждый имеет основания рассчитывать на итоговый успех.



Лучшие годы Унсуэ прошли в «Севилье». Выдающихся высот Хуан Карлос не достиг, но след в истории андалусского коллектива оставил. В «Барсу» Унсуэ приходил четырежды: один раз молодым, перспективным кипером, дважды — тренером вратарей (в штабах Франка Рейкарда и Хосепа Гвардиолы) и, наконец, ассистентом главного. Летом 2013-го он пополнил команду Луиса Энрике в «Сельте» — с ним и вернулся в Каталонию. Оба своих «игровых» трофея — Кубок УЕФА и Кубок Испании — Унсуэ выиграл, опять-таки, на «Камп Ноу», в статусе дублёра великого Суби — Андони Субисарреты. Ещё более внушительную коллекцию наград он собрал в качестве помощника Энрике.



Преимущества этого варианта налицо. Впрочем, как и недостатки. Если верхушка «Барселоны» рассчитывает на плавный, без потрясений переход на новый этап развития, лучшей альтернативы Энрике ей, возможно, и не найти. Унсуэ отлично ладит со всеми лидерами команды, и это, пожалуй, его главное конкурентное преимущество перед любым конкурентом со стороны. Назначив Унсуэ, Бартомеу сохранит преемственность и генеральную тактическую линию — очевидно, что в качестве главного Хуан Карлос будет следовать вектору, заданному Луисом Энрике.



Видимый изъян у этого кандидата один, но серьёзный — мизер самостоятельного опыта работы. Что ни говори, рискованно доверять команду стоимостью 750 млн евро тренеру с одним сезоном руководящей практики за душой. Причём практики даже не в первом — во втором национальном дивизионе, с захудалой «Нумансией»!.. Способен ли Унсуэ придать новый импульс команде, располагает ли соответствующей вакансии квалификацией — большой вопрос. Громадный.

Второй фаворит гонки тоже поиграл в «Барселоне» в молодости, и тоже без особого успеха. В своей книге «Мои футболисты и я» легендарный Йохан Круифф назвал Эрнесто Вальверде «игроком в моём вкусе». Реализовать себя в столице Каталонии нападающему не позволили травмы, а свои лучшие игроцкие годы он провёл на родине предков — в Стране Басков. В «Атлетике» из Бильбао Вальверде плавно перешёл из одного качества в другое, а наивысших успехов добился в Греции, в два захода выиграв пять национальных трофеев (три золота, два Кубка) с «Олимпиакосом».



На первый взгляд, козыри Вальверде весомее. Но если бы «Барса» руководствовалась исключительно стажем соискателей, широкая общественность могла бы так и не узнать тренера Гвардиолу. И Луису Энрике вряд ли было бы оказано высокое доверие. В этот ряд подъём Унсуэ отлично впишется.

Забавно, что биржа ставок Betfair даже не рассматривает бывшего вратаря в качестве потенциального главного тренера «Барселоны». У букмекеров фавориты иные — Арсен Венгер (8,0), Рональд Куман (8,0), Хорхе Сампаоли (5,0) и, наконец, Вальверде (2,5).



По утверждениям всё той же Marca, выбор руководства «блауграна» напрямую зависит от финиша текущего сезона. Выиграет «Барса» Лигу чемпионов или Примеру — дела у Энрике примет первый зам Унсуэ. Нет — в приоритете окажется Вальверде.



Мои поздравления «барсаманам» — грядёт новый увлекательный сериал.