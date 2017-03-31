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31 марта 2017, 14:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» продлит контракты с Терри и Азаром

Защитник и капитан «Челси» Джон Терри может остаться в команде минимум на один сезон. Контракт 36-летнего футболиста истекает грядущим летом, и руководство готово продлить его ещё на сезон. В «Челси» Терри играет с 1995 года.

Как сообщает talkSPORT, вслед за Терри новый договор должен подписать и полузащитник Эден Азар. Контракт 26-летнего бельгийца истекает лишь в 2020 году, но наставник «Челси» Антонио Конте попросил удержать игрока, которым интересуется «Реал».

Руководство лондонского клуба готово предложить Азару контракт с окладом £ 300 тыс. в неделю. На какой срок будет рассчитано соглашение, не сообщается.

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