Игрок «Динамо» Дерлис Гонсалес может перейти в клуб американской МЛС «Сиэтл»
Игрок киевского «Динамо» Дерлис Гонсалес заявил, что вопрос относительно его перехода в «Сиэтл Саундерс» решится в ближайшее время, сообщает SportArena со ссылкой на журналиста радио ABC Cardinal Фабио Мартина.
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Несколько дней назад парагвайский журналист Херардо Ногера сообщил в своем твиттере об интересе к 23-летнему футболисту со стороны американского клуба. «На этой неделе решится ситуация с моим переходом в Сиэтл, — рассказал Гонсалес в эфире радио. — Я общался на эту тему с Мигелем Альмироном (партнер Дерлиса по сборной Парагвая и хавбек “Аталанты Юнайтед” — прим. Sport Arena), в следующей игре его команде как раз предстоит сыграть против Сиэтла».
Ранее полузащитник киевлян уже подтверждал интерес к нему со стороны клубов МЛС, а также отметил, что был бы не против продолжить карьеру в США. В отличие от большинства европейских лиг, в США трансферное окно до сих пор открыто, а закроется лишь 11 мая. Это означает, что Дерлис Гонсалес может покинуть «Динамо» еще до конца текущего сезона в УПЛ.
Дерлис Гонсалес перешел в «Динамо» из «Базеля» летом 2015 года, с тех пор забив 4 гола и сделав 4 голевых перердачи в 29 матчах украинской
«Сиэтл Саундерс», основанный в 2007 году и выступающий в МЛС с 2009 года, в 2016-м году впервые в своей истории выиграл чемпионский титул, обыграв в финале
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