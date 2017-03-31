Клубный футбол вернулся. Что смотреть в выходные?

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Англия

На Туманном Альбионе в выходные состоятся два суперматча. В субботу, 1 апреля, на «Энфилде» в главном противостоянии города сойдутся «Ливерпуль» и «Эвертон». Это будет 228 встреча меду этими соперниками. Последний раз «синие» обыгрывали соперников 17 октября 2010 года. Тогда по разу отличились Тим Кэхилл и Микель Артета, а Тим Ховард сохранил ворота в неприкосновенности. С тех пор «Эвертон» не побеждал в мерсисайдском дерби. Шесть побед «Ливерпуля» и семь матчей, завершившихся вничью.

С точки зрения борьбы за попадание в еврокубки — важный матч для обеих команд. «Эвертон» сейчас находится на седьмой строчке и отстает от «красных» на шесть очков. Обе команды до перерыва находились на хорошем ходу, особенно это касается «Ливерпуля». Команда Юргена Клоппа не проигрывает три матча к ряду, причем в этом отрезке обыгран «Арсенал» (3:1) и сведен вничью матч с «Манчестер Сити» (1:1). В случае победы «красные» смогут укрепить свои притязания на место в Лиге Чемпионов, где они не выступали два года.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 30, 2.04.2017, 18:00 -:- Арсенал Манчестер Сити

Другой матч, вызывающий повышенный интерес — встреча «Арсенала» и «Манчестер Сити». Для лондонцев, в особенности для их главного тренера, это игра повышенной важности. Дело в том, что у Арсена Венгера летом этого года заканчивается контракт. Руководство клуба не спешит продлевать соглашение. Многое будет зависеть от выступления клуба в Премьер-Лиге. А дела у «Арсенала» складываются не очень, клуб рискует пролететь мимо Лиги Чемпионов. Лондонцы уступили в двух последних матчах и откатились на шестую строчку. Иначе складываются дела у их соперников, которые во внутреннем чемпионате не проигрывают на протяжении семи матчей. Для Хосепа Гвардиолы дело принципа участие в турнире лучших команд Старого Света, ведь его приглашали под лигочемпионские задачи. Несмотря на то, что матч пройдет в Лондоне, именно клуб из Манчестера является фаворитом.

Из оставшихся матчей привлекают к себе внимание встреча действующего чемпиона «Лестера» и «Сток Сити», а также противостояние «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион».

Центральным матче тура в Чемпионшипе будет противостояние «Рединга» и «Лидс Юнайтед». Оба клуба борются за выход в Премьер-Лигу и в таблице находятся на соседних строчках — пятой и четвертой соответственно. В первом круге победу со счетом 2:0 праздновали футболисты «Лидса».

01 апреля 2017, 14:30 (МСК) «Ливерпуль» — «Эвертон».

01 апреля 2017, 19:30 (МСК) «Рединг» — «Лидс Юнайтед».

02 апреля 2017, 18:00 (МСК) «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Испания

В предстоящем туре испанской Примеры клубы из верхней части таблицы в большинстве своем играют с аутсайдерами. «Севилья», «Реал» и «Барселона» не должны дать осечку в матчах 29-го тура. С определенными сложностями может столкнуться мадридский «Атлетико». «Малага» на домашнем стадионе «Ла-Росаледа» всегда доставляет проблемы игрокам Диего Симеоне. «Атлетико» не может там победить с 2014 года. В случае осечки, мадридцы рискуют отпустить от себя занимающую третье место «Севилью».

Футбол Испания 2016/2017 Тур 29, 1.04.2017, 14:00 -:- Вильярреал Эйбар

Интерес вызывает встреча «Вильярреала» и «Эйбара». Оба клуба претендуют на попадание в Лигу Европы, отрыв «желтой подводной лодки» от своих преследователей составляет семь очков. «Эйбар» в первом круге выиграл 2:1, но в последнее время клуб не радует болельщиков победами. «Вильярреал» напротив, сейчас на ходу, несмотря на поражение в последнем матче от «Лас-Пальмаса».

«Валенсия» — «Депортиво». Некогда грозные клубы сейчас решают совершенно иные задачи. Чемпионы Испании конца 90-х — начала 00-х сейчас прикладывают усилия, чтобы остаться в Примере. Клуб из города Ла-Корунья отстает на три очка от своего соперника.

01 апреля 2017, 14:00 (МСК) «Вильярреал» — «Эйбар».

01 апреля 2017, 21:45 (МСК) «Малага» — «Атлетико» М.

02 апреля 2017, 19:30 (МСК) «Валенсия» — «Депортиво».

Италия

Футбол Италия 2016/2017 Тур 30, 2.04.2017, 21:45 -:- Наполи Ювентус

В Неаполе сойдутся в битве «Наполи» и «Ювентус». Определенно это главное противостояние этого тура, а возможно и всего чемпионата. В прошлом сезоне именно эти две команды боролись за чемпионство. Клуб из Турина и сейчас является лидером и главным претендентом на победу в Серии А, чтобы шестой раз подряд поднять над головой заветный трофей. Последняя встреча этих команд в Неаполе принесла победу «Наполи» 2:1. Но тогда в их составе был Гонсало Игуаин — кумир и надежда неаполитанцев. Сейчас игрок носит черно-белую футболку. Между прочим, именно гол аргентинца принес «Ювентусу» победу в первом круге. То, что каждое касание мяча Гонсало будет встречено свистом. Тут к гадалке ходить не надо.

Еще один преследователь туринцев, «Рома» не должна испытать проблем во встрече с «Эмполи». Из других матчей тура выделяются «Интер» — «Сампдория», «Сассуоло» — «Лацио» и «Торино» — «Удинезе».

02 апреля 2017, 21:45 (МСК) «Наполи» — «Ювентус».

Германия

В 26-м туре немецкой Бундеслиги особняком стоят два матча. Центральный из них — Рурское дерби. «Шальке-04» принимает «Боруссию» из Дортмунда. С 1925 года команды сыграли 148 матчей. На восемь побед больше одержали гельзенкирхенцы, правда последний раз это было еще в 2014 году. Дерби — это всегда особенный матч, тут не имеет значения, какие места занимают команды.

Футбол Германия 2016/2017 Тур 26, 1.04.2017, 16:30 -:- Шальке-04 Боруссия Д

В Германии чемпион, по сути, определен. «Бавария» не упустит титул в этом сезоне. Основная борьба теперь развернется за места в еврокубках. За три лигочемпионских места сражаются «РБ Лейпциг», дортмундская «Боруссия», «Хоффенхайм» и «Герта». Последние играют в этом туре между собой. Клуб из «Зинсхайма» подходит к матчу в лучшей готовности. Лазарет команды пуст, последние результаты тоже внушают оптимизм. Да к тому же клуб из Берлина редко отбирает очки у «Хоффенхайма» — только две победы в последних десяти матчах.

«РБ Лейпциг» встречается с аутсайдером чемпионата «Дармштадт 98». Лучший шанс для главной сенсации этого сезона Бундеслиги, чтобы прервать серию из двух поражений подряд.

31 марта 2017, 21:30 (МСК) «Герта» — «Хоффенхайм».

01 апреля 2017 16:30 (МСК) «Шальке-04» — «Боруссия» Д.

Франция

Футбол Франция 2016/2017 Тур 31, 2.04.2017, 22:00 -:- Ницца Бордо

Лидер чемпионата «Монако» и ПСЖ в этом туре не сыграют, их матчи перенесены. Из оставшихся встреч выделяется противостояние «Ниццы» и «Бордо». Первые еще имеют шансы на победу в чемпионате. По крайней мере за итоговое третье место могут не переживать и попробовать замахнуться повыше. «Бордо» может зацепиться за четвертую строчку, дающую право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов, отставание всего четыре очка. «Ницца» не проигрывает на протяжении семи матчей, но в личных встречах преимущество на стороне «Бордо». В первом круге встреча закончилась нулевой ничьей, а вот в матче 1/8 финала кубка страны победу праздновали жирондинцы.