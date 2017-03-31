Итоги внутреннего расследования ФИФА по коррупции будут опубликованы в апреле

Внутреннее расследование было запущено после расследования генеральной прокуратуры Швейцарии и Министерства юстиции США, которые представили данные о многочисленных случаях коррупции в ФИФА. В ходе внутреннего расследования, как отмечается в заявлении организации, было рассмотрено порядка 2,5 млн документов и опрошены многочисленные свидетели.