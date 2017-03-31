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31 марта 2017, 13:44 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Итоги внутреннего расследования ФИФА по коррупции будут опубликованы в апреле

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) представит отчет по внутреннему расследованию по коррупции в организации в апреле текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Внутреннее расследование было запущено после расследования генеральной прокуратуры Швейцарии и Министерства юстиции США, которые представили данные о многочисленных случаях коррупции в ФИФА. В ходе внутреннего расследования, как отмечается в заявлении организации, было рассмотрено порядка 2,5 млн документов и опрошены многочисленные свидетели.
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