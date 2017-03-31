Киевское «Динамо» получило 4,75 миллиона евро за Теодорчика

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«Мы заплатили “Динамо” 4,75 миллиона евро», — отмечает Хольсбек.

Ранее тот же Хольсбек заявлял, что бельгийцы намерены перепродать поляка не менее чем за 30 миллионов евро, однако теперь готовы рассмотреть и меньшие значения. «Цена продажи будет зависеть от интересующихся клубов, однако очевидно, что она составит не менее 15 миллионов евро», — отметил менеджер.

В «Динамо» Лукаш Теодорчик перешел летом 2014 года из польского «Леха» за 4 миллиона евро. Он забил 16 голов в 42 матчах всех турниров, однако не смог стать игроком основного состава.

Летом прошлого года нападающий перебрался в «Андерлехт» на правах аренды с правом выкупа, и в текущем сезоне уже забил 28 мячей в 41 матче всех турниров за клуб. Он является лучшим бомбардиром своей команды.

Как сообщал УНИАН, накануне бельгийский клуб сообщил о подписании с 25-летним футболистом полноценного контракта до лета 2020 года.