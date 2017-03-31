Хендерсон не поможет «Ливерпулю» в дерби с «Эвертоном»

Что касается оправившегося от травмы бедра нападающего Дэниела Старриджа, то он сегодня работал с физиотерапевтами, а не с командой. Форвард может вернуться к полноценным тренировкам 31 марта — за день до матча 30-го тура английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» — «Эвертон».