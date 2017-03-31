Хендерсон не поможет «Ливерпулю» в дерби с «Эвертоном»
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон не сможет помочь команде в дерби с «Эвертоном». По информации Liverpool Echo, полузащитник до сих пор не восстановился после травмы ноги,
из-за которой он не играет последние пять недель. Главный тренер красных Юрген Клопп надеялся, что Хендерсон успеет восстановиться к матчу с «Эвертоном», но он продолжает лечиться, и рисковать им не будут.
Что касается оправившегося от травмы бедра нападающего Дэниела Старриджа, то он сегодня работал с физиотерапевтами, а не с командой. Форвард может вернуться к полноценным тренировкам 31 марта — за день до матча 30-го тура английской
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