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31 марта 2017, 13:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хендерсон не поможет «Ливерпулю» в дерби с «Эвертоном»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон не сможет помочь команде в дерби с «Эвертоном». По информации Liverpool Echo, полузащитник до сих пор не восстановился после травмы ноги, из-за которой он не играет последние пять недель. Главный тренер красных Юрген Клопп надеялся, что Хендерсон успеет восстановиться к матчу с «Эвертоном», но он продолжает лечиться, и рисковать им не будут.

Что касается оправившегося от травмы бедра нападающего Дэниела Старриджа, то он сегодня работал с физиотерапевтами, а не с командой. Форвард может вернуться к полноценным тренировкам 31 марта — за день до матча 30-го тура английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» — «Эвертон».

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