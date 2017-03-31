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31 марта 2017, 13:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Эвертон» получил добро на строительство нового стадиона

«Эвертон» получил добро на строительство нового стадиона. На прошлой неделе руководство «ирисок» согласовало с городским советом место для возведения арены. Об этом сообщает Liverpool Echo. Ранее сообщалось, что новая арена будет находиться под угрозой затопления из-за подъёма уровня воды в Ирландском море.

После долгих попыток найти место для постройки арены клуб договорился с хозяевами земельного участка в районе Брамли-Мур Док на берегу реки Мерси, которая впадает в Ирландское море. Стоимость строительства арены оценивается в € 350 млн. Ранее сообщалось, что вместимость арены составит около 55 тыс. зрителей.

«Эвертон» проводит домашние матчи на стадионе «Гудисон Парк», который был построен в 1892 году и вмещает 40 тыс. зрителей.

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Хендерсон не поможет «Ливерпулю» в дерби с «Эвертоном»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон не сможет помочь команде в дерби с «Эвертоном». По информации Liverpool Echo, полузащитник до сих пор не восстановился после травмы ноги, из-за которой он не играет последние пять недель. Главный тренер красных Юрген Клопп надеялся, что Хендерсон успеет восстановиться к матчу с «Эвертоном», но он продолжает лечиться, и рисковать им не будут.
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