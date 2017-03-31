«Эвертон» получил добро на строительство нового стадиона

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон не сможет помочь команде в дерби с «Эвертоном». По информации Liverpool Echo, полузащитник до сих пор не восстановился после травмы ноги, из-за которой он не играет последние пять недель. Главный тренер красных Юрген Клопп надеялся, что Хендерсон успеет восстановиться к матчу с «Эвертоном», но он продолжает лечиться, и рисковать им не будут.