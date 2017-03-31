Фалькао и Сидибе смогут помочь «Монако» в финале Кубка лиги

Нападающий Радамель Фалькао и защитник Джибриль Сидибе включены в число игроков, которые отправятся в Лион на игру. У первого в последние недели были проблемы с бедром, а второй получил сильный ушиб ребра в поединке за сборную Франции. динственным отсутствующим игроком основного состава является Фабинью, который не сыграет из-за дисквалификации. Матч состоится завтра на стадионе «Парк ОЛ» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Полностью заявка «Монако» выглядит следующим образом: Субашич, Де Санктис — А. Диалло, Глик, Джемерсон, Жорже, Сидибе, Менди, Раджи, Альмами Туре — Бакайоко, Дирар, Лемар, Моутинью, Ндорам, Б. Сильва — Фалькао, Жермен, Мбаппе, Кардона.