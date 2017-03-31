Мюнхенская «Бавария» потеряла двух основных вратарей из-за травм

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Нойер получил травму на тренировке. Голкипер как минимум пропустит матчи двух ближайших туров чемпионата Германии, против «Аугсбурга» и «Хоффенхайма». Пока неизвестно, сможет ли он сыграть в ближайшем матче Лиги чемпионов против «Реала».

Нойера должен был заменить второй вратарь «Баварии» Свен Ульрайх, однако и он получил травму. Насколько серьезно его повреждение, пока неизвестно.

Футбол Германия 2016/2017 Тур 26, 1.04.2017, 16:30 -:- Бавария Аугсбург

В матче против «Аугсбурга» в ворота «Баварии» должен встать 36-летний Том Штарке. В последний раз он выходил на поле в марте 2014 года. Ульрайх играл в бундеслиге в мае 2016 года.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии. Идущий вторым «Лейпциг» она опережает на 13 очков. «Боруссия» (Дортмунд) отстает еще на три очка.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет против «Реала». Матчи пройдут 12 и 18 апреля.