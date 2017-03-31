В контракте де Хеа с «Манчестер Юнайтед» не прописана сумма отступных

Однако, как сообщает Daily Mail, эта информация не соответствует действительности, и если де Хеа выразил желание перейти в мадридский клуб после окончания текущего сезона, то «Манчестер Юнайтед» может запросить за своего футболиста любую сумму.



В текущем сезоне де Хеа провёл в АПЛ 27 матчей, в которых пропустил 23 гола.