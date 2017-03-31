В контракте де Хеа с «Манчестер Юнайтед» не прописана сумма отступных
В контракте вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа с клубом не прописана сумма отступных. Ранее в испанских СМИ появилась информация, согласно которой «Реал» может заплатить за испанского футболиста € 52 млн, которые якобы прописаны в соглашении.
Однако, как сообщает Daily Mail, эта информация не соответствует действительности, и если де Хеа выразил желание перейти в мадридский клуб после окончания текущего сезона, то «Манчестер Юнайтед» может запросить за своего футболиста любую сумму.
В текущем сезоне де Хеа провёл в АПЛ 27 матчей, в которых пропустил 23 гола.
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