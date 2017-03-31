Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29266030/
31 марта 2017, 10:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Игроки «Барселоны» устроили Пике овацию после его слов о «Реале»

Слова защитника «Барселоны» Херарда Пике о мадридском «Реале» вызывают неоднозначную реакцию.

Игрок сборной Испании на днях сказал, что никогда не стал бы работать в «Реале», поскольку не разделяет ценностей этого клуба. Кроме того, Пике обвинил «Реал» в нечестных методах ведения борьбы.

Когда Пике впервые после своих высказываний вошёл в раздевалку каталонского клуба, футболисты «Барселоны» устроили ему овацию, передаёт Mundo Deportivo. Партнёры по команде сказали Пике, что аплодируют ему за храбрость.

Ранее бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар раскритиковал Пике за его слова.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

В контракте де Хеа с «Манчестер Юнайтед» не прописана сумма отступных

В контракте вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа с клубом не прописана сумма отступных. Ранее в испанских СМИ появилась информация, согласно которой «Реал» может заплатить за испанского футболиста € 52 млн, которые якобы прописаны в соглашении.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!