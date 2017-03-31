Игроки «Барселоны» устроили Пике овацию после его слов о «Реале»

Игрок сборной Испании на днях сказал, что никогда не стал бы работать в «Реале», поскольку не разделяет ценностей этого клуба. Кроме того, Пике обвинил «Реал» в нечестных методах ведения борьбы.



Когда Пике впервые после своих высказываний вошёл в раздевалку каталонского клуба, футболисты «Барселоны» устроили ему овацию, передаёт Mundo Deportivo. Партнёры по команде сказали Пике, что аплодируют ему за храбрость.



Ранее бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар раскритиковал Пике за его слова.