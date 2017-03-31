«Челси» не собирается продавать Кристенсена в «Боруссию» М

Футболист два сезона на правах аренды провёл в мёнхенгладбахской «Боруссии», руководство которой хочет выкупить права на 20-летнего датчанина, вот только лондонцы в продаже защитника не заинтересованы. Спортивный директор «Боруссии» Макс Эберль подтвердил информацию.



«Кристенсен должен вернуться в “Челси”. Команду покинет и Дахуд. Этих двух футболистов мы должны заменить. Больше потерь не планируется», — рассказал Эберль в интервью Kicker.



За время выступления в «Боруссии» Кристенсен принял участие в 72 официальных матчах, забил 7 голов и отдал 1 результативный пас.