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31 марта 2017, 10:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» не собирается продавать Кристенсена в «Боруссию» М

Защитник Андреас Кристенсен во время летнего трансферного окна вернётся в «Челси».

Футболист два сезона на правах аренды провёл в мёнхенгладбахской «Боруссии», руководство которой хочет выкупить права на 20-летнего датчанина, вот только лондонцы в продаже защитника не заинтересованы. Спортивный директор «Боруссии» Макс Эберль подтвердил информацию.

«Кристенсен должен вернуться в “Челси”. Команду покинет и Дахуд. Этих двух футболистов мы должны заменить. Больше потерь не планируется», — рассказал Эберль в интервью Kicker.

За время выступления в «Боруссии» Кристенсен принял участие в 72 официальных матчах, забил 7 голов и отдал 1 результативный пас.

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