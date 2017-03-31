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31 марта 2017, 9:21 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Бывший футболист «Реала» Рауль станет помощником президента клуба

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной Испании по футболу и мадридского «Реала» Рауль Гонсалес станет помощником президента клуба Флорентино Переса. Об этом сообщает Onda Cero.

Рауль должен приступить к исполнению своих обязанностей в июне 2017 года. Ожидается, что он приедет на матч «Реала» с «Атлетико», чтобы встретиться с Пересом. На данный момент бывший футболист, которому в июне исполнится 40 лет, является послом Профессиональной футбольной лиги Испании в США.

Рауль является воспитанником «Реала», за основную команду он выступал с 1994 по 2010 год. Он шесть раз становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов в составе столичного клуба.

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