Экс-президент «Барселоны» раскритиковал Пике за слова о «Реале»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Последний на днях сказал, что никогда не стал бы работать в мадридском «Реале», поскольку не разделяет ценностей этого клуба. Кроме того, Пике обвинил «Реал» в нечестных методах ведения борьбы.

«Пике не должен говорить о том, какими должны быть ценности другого клуба», — сказал Гаспар в интервью испанскому телевидению.



Одновременно Гаспар отметил честность Пике, который всегда желает поражения «Реалу»: «Было бы неправдой, если бы поклонник “Барселоны” говорил, что желает победы “Реалу” в финальном матче Лиги чемпионов с “Баварией”, поскольку это испанская команда. Такой человек был бы просто лицемером».