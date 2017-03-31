Экс-президент «Барселоны» раскритиковал Пике за слова о «Реале»
Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар раскритиковал защитника команды Херарда Пике.
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Последний на днях сказал, что никогда не стал бы работать в мадридском «Реале», поскольку не разделяет ценностей этого клуба. Кроме того, Пике обвинил «Реал» в нечестных методах ведения борьбы.
«Пике не должен говорить о том, какими должны быть ценности другого клуба», — сказал Гаспар в интервью испанскому телевидению.
Одновременно Гаспар отметил честность Пике, который всегда желает поражения «Реалу»: «Было бы неправдой, если бы поклонник “Барселоны” говорил, что желает победы “Реалу” в финальном матче Лиги чемпионов с “Баварией”, поскольку это испанская команда. Такой человек был бы просто лицемером».
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