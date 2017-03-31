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31 марта 2017, 9:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-президент «Барселоны» раскритиковал Пике за слова о «Реале»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар раскритиковал защитника команды Херарда Пике.

Бывший президент Барселоны <span class=error>Жоан</span> <span class=error>Гаспар</span> раскритиковал защитника команды <span class=error>Херарда</span> Пике. Увеличить
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Последний на днях сказал, что никогда не стал бы работать в мадридском «Реале», поскольку не разделяет ценностей этого клуба. Кроме того, Пике обвинил «Реал» в нечестных методах ведения борьбы.

«Пике не должен говорить о том, какими должны быть ценности другого клуба», — сказал Гаспар в интервью испанскому телевидению.

Одновременно Гаспар отметил честность Пике, который всегда желает поражения «Реалу»: «Было бы неправдой, если бы поклонник “Барселоны” говорил, что желает победы “Реалу” в финальном матче Лиги чемпионов с “Баварией”, поскольку это испанская команда. Такой человек был бы просто лицемером».

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