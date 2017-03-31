Дальнейшее существование футбольного клуба «Алтай» решится в ближайшие дни

Клуб пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию. Однако все может проясниться в ближайшие дни. При этом не исключается, что найдутся средства на участие в первой лиге.

Напомним, зимой «Алтай» был исключен из казахстанской премьер-лиги. Причиной такого решения Исполнительного комитета Федерации футбола Казахстана стали несоблюдения «Алтаем» правил сертификации. Согласно требованиям, клуб должен был иметь в своей структуре обособленное подразделение детского, юношеского и молодежного футбола, имеющего в своем составе не менее 14 групп в девяти возрастных категориях. Также по установленным правилам все клубы премьер-лиги должны иметь молодежную команду во второй лиге. В итоге место клуба из ВКО занял «Тараз». В новом сезоне «Алтай» должен был сыграть в первой лиге, старт которой намечен на 15 апреля.