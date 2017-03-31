Дальнейшее существование футбольного клуба «Алтай» решится в ближайшие дни
Как стало известно корреспонденту Vesti.kz, футбольный клуб «Алтай» находится на грани расформирования
из-за финансовых трудностей. В связи с этим команде из Восточно-Казахстанской области пришлось сняться с розыгрыша Кубка Казахстана.
Клуб пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию. Однако все может проясниться в ближайшие дни. При этом не исключается, что найдутся средства на участие в первой лиге.
Напомним, зимой «Алтай» был исключен из казахстанской
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