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31 марта 2017, 9:40 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Дальнейшее существование футбольного клуба «Алтай» решится в ближайшие дни

Как стало известно корреспонденту Vesti.kz, футбольный клуб «Алтай» находится на грани расформирования из-за финансовых трудностей. В связи с этим команде из Восточно-Казахстанской области пришлось сняться с розыгрыша Кубка Казахстана.

Клуб пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию. Однако все может проясниться в ближайшие дни. При этом не исключается, что найдутся средства на участие в первой лиге.

Напомним, зимой «Алтай» был исключен из казахстанской премьер-лиги. Причиной такого решения Исполнительного комитета Федерации футбола Казахстана стали несоблюдения «Алтаем» правил сертификации. Согласно требованиям, клуб должен был иметь в своей структуре обособленное подразделение детского, юношеского и молодежного футбола, имеющего в своем составе не менее 14 групп в девяти возрастных категориях. Также по установленным правилам все клубы премьер-лиги должны иметь молодежную команду во второй лиге. В итоге место клуба из ВКО занял «Тараз». В новом сезоне «Алтай» должен был сыграть в первой лиге, старт которой намечен на 15 апреля.

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