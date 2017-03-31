«Реал» нацелился на голкипера «Байера» Лено

В «Королевском клубе» высоко оценивают игру немецкого футболиста, считая, что он может быть очень полезен команде.



В нынешнем сезоне голкипер испанского гранда Кейлор Навас неоднократно подвергался критике за свою игру. Освистывали его и на стадионе «Сантьяго Бернабеу».



По итогам 25 туров чемпионата Германии Лено принял участие во всех матчах, пропустив 40 голов.