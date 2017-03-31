«Реал» нацелился на голкипера «Байера» Лено
Тренерский штаб мадридского «Реала» заинтересован в услугах голкипера леверкузенского «Байера» Бернда Лено, сообщает Kicker.
В «Королевском клубе» высоко оценивают игру немецкого футболиста, считая, что он может быть очень полезен команде.
В нынешнем сезоне голкипер испанского гранда Кейлор Навас неоднократно подвергался критике за свою игру. Освистывали его и на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
По итогам 25 туров чемпионата Германии Лено принял участие во всех матчах, пропустив 40 голов.
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