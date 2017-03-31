«Ливерпуль» включился в борьбу за Мурьеля

Как сообщает Tuttomercatoweb, руководство мерсисайдцев уже запросило у боссов генуэзского клуба информацию о статусе 25-летнего колумбийского бомбардира.



В услугах Мурьеля также заинтересованы «Интер», «Рома», мадридский «Атлетико» и «Севилья». Контракт колумбийца с «Сампдорией» истекает летом 2019 года.



В нынешнем сезоне Луис провёл 29 матчей в итальянской Серии А, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.