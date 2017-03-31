Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29263676/
31 марта 2017, 10:03 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Наставник «Челси» Конте попросил Абрамовича не продавать Азара в «Реал»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте намерен сохранить в команде бельгийского полузащитника Эдена Азара. Об этом сообщает Daily Express.

Главный тренер <span class=error>Челси</span> <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> намерен сохранить в команде бельгийского полузащитника <span class=error>Эдена</span> <span class=error>Азара</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Итальянский специалист, который в ближайшее время может продлить контракт с клубом, настаивает на том, чтобы футболист сборной Бельгии остался в стане синих. Конте уже проинформировал об этом владельца «Челси» Романа Абрамовича.

Интерес к 26-летнему футболисту проявляет мадридский «Реал». Ранее в СМИ появилась информация, что «королевский клуб» может включить в сделку по трансферу Азара полузащитника Хамеса Родригеса.

Действующий контракт бельгийца с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

В контракте де Хеа с «Манчестер Юнайтед» не прописана сумма отступных

В контракте вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа с клубом не прописана сумма отступных. Ранее в испанских СМИ появилась информация, согласно которой «Реал» может заплатить за испанского футболиста € 52 млн, которые якобы прописаны в соглашении.
Еще 7 новостей  Все новости