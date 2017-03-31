Наставник «Челси» Конте попросил Абрамовича не продавать Азара в «Реал»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте намерен сохранить в команде бельгийского полузащитника Эдена Азара. Об этом сообщает Daily Express.
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Итальянский специалист, который в ближайшее время может продлить контракт с клубом, настаивает на том, чтобы футболист сборной Бельгии остался в стане синих. Конте уже проинформировал об этом владельца «Челси» Романа Абрамовича.
Интерес к 26-летнему футболисту проявляет мадридский «Реал». Ранее в СМИ появилась информация, что «королевский клуб» может включить в сделку по трансферу Азара полузащитника Хамеса Родригеса.
Действующий контракт бельгийца с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.
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