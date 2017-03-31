Наставник «Челси» Конте попросил Абрамовича не продавать Азара в «Реал»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Итальянский специалист, который в ближайшее время может продлить контракт с клубом, настаивает на том, чтобы футболист сборной Бельгии остался в стане синих. Конте уже проинформировал об этом владельца «Челси» Романа Абрамовича.

Интерес к 26-летнему футболисту проявляет мадридский «Реал». Ранее в СМИ появилась информация, что «королевский клуб» может включить в сделку по трансферу Азара полузащитника Хамеса Родригеса.

Действующий контракт бельгийца с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.