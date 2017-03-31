Владелец «Вест Хэма» опроверг информацию о возможной отставке Билича
Один из владельцев «Вест Хэма» Дэвид Голд сообщил, что руководство клуба не намерено увольнять главного тренера команды Славена Билича.
«Между руководством клуба и Биличем нет никаких разногласий. На прошедшем собрании будущее Славена не обсуждалось. Он наш тренер и всем нам нравится. Это очень страстный специалист, а мне нравится страсть.
Хотел бы я видеть команду на
Ранее в СМИ появилась информация, что Билича на посту наставника «молотобойцев» может сменить Роберто Манчини.
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