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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29263572/
31 марта 2017, 10:00 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Владелец «Вест Хэма» опроверг информацию о возможной отставке Билича

Один из владельцев «Вест Хэма» Дэвид Голд сообщил, что руководство клуба не намерено увольнять главного тренера команды Славена Билича.

«Между руководством клуба и Биличем нет никаких разногласий. На прошедшем собрании будущее Славена не обсуждалось. Он наш тренер и всем нам нравится. Это очень страстный специалист, а мне нравится страсть.

Хотел бы я видеть команду на два-три места выше в таблице? Конечно! Этого бы хотела любая команда, если не считать «Челси». Речь о новом контракте с Биличем не заходила. Но у него еще есть часть нынешнего сезона, а также следующая кампания, — приводит слова Голда Associated Press.

Ранее в СМИ появилась информация, что Билича на посту наставника «молотобойцев» может сменить Роберто Манчини.

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