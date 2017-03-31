«Ливерпулю» могут запретить регистрировать новых футболистов
«Ливерпуль» может быть наказан наложением запрета на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает The Telegraph.
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По данным источника, летом 2016 года «Ливерпуль» пытался подписать контракт с 12-летним игроком из «Сток Сити».
Мерсисайдцы в последний момент отказались от сделки,
АПЛ начала разбирательство и может лишить клуб возможности регистрировать новых игроков.
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