«Ливерпулю» могут запретить регистрировать новых футболистов

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По данным источника, летом 2016 года «Ливерпуль» пытался подписать контракт с 12-летним игроком из «Сток Сити».

Мерсисайдцы в последний момент отказались от сделки, из-за чего семья футболиста потеряла около £1 тыс., а сам юноша не смог выступать в нынешнем сезоне.

АПЛ начала разбирательство и может лишить клуб возможности регистрировать новых игроков.