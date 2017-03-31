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31 марта 2017, 10:05 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

«Ливерпулю» могут запретить регистрировать новых футболистов

«Ливерпуль» может быть наказан наложением запрета на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает The Telegraph.

Ливерпуль может быть наказан наложением запрета на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает The Telegraph. Увеличить
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По данным источника, летом 2016 года «Ливерпуль» пытался подписать контракт с 12-летним игроком из «Сток Сити».

Мерсисайдцы в последний момент отказались от сделки, из-за чего семья футболиста потеряла около £1 тыс., а сам юноша не смог выступать в нынешнем сезоне.

АПЛ начала разбирательство и может лишить клуб возможности регистрировать новых игроков.

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