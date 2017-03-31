АПЛ может наказать «Ливерпуль» запретом на регистрацию новых футболистов
На «Ливерпуль» может быть наложен запрет на регистрацию новых игроков
из-за нарушений правил подписания несовершеннолетних футболистов, имевших место ранее, сообщает The Telegraph.
По данным источника, минувшим летом красные пытались подписать 12-летнего таланта «Сток Сити». Имя юного футболиста не раскрывается, однако известно, что он считается одним из наибольших талантов этой команды в своём возрасте.
«Ливерпуль» в последний момент отказался от сделки,
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