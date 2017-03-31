АПЛ может наказать «Ливерпуль» запретом на регистрацию новых футболистов

По данным источника, минувшим летом красные пытались подписать 12-летнего таланта «Сток Сити». Имя юного футболиста не раскрывается, однако известно, что он считается одним из наибольших талантов этой команды в своём возрасте.



«Ливерпуль» в последний момент отказался от сделки, из-за чего семья игрока потеряла около £ 1 тысячи, а футболист потерял право выступать в нынешнем сезоне. Теперь мерсисайдцев может ожидать наказание от АПЛ, которая уже начала разбирательство и может лишить клуб возможности регистрировать новых игроков. Также «Ливерпуль», скорее всего, будет оштрафован, однако сумма составит не более € 50 тысяч.