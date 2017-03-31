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31 марта 2017, 1:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

АПЛ может наказать «Ливерпуль» запретом на регистрацию новых футболистов

На «Ливерпуль» может быть наложен запрет на регистрацию новых игроков из-за нарушений правил подписания несовершеннолетних футболистов, имевших место ранее, сообщает The Telegraph.

По данным источника, минувшим летом красные пытались подписать 12-летнего таланта «Сток Сити». Имя юного футболиста не раскрывается, однако известно, что он считается одним из наибольших талантов этой команды в своём возрасте.

«Ливерпуль» в последний момент отказался от сделки, из-за чего семья игрока потеряла около £ 1 тысячи, а футболист потерял право выступать в нынешнем сезоне. Теперь мерсисайдцев может ожидать наказание от АПЛ, которая уже начала разбирательство и может лишить клуб возможности регистрировать новых игроков. Также «Ливерпуль», скорее всего, будет оштрафован, однако сумма составит не более € 50 тысяч.

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