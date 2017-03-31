В «Вест Хэме» опровергли слухи о возможной отставке Билича
Руководство «Вест Хэм Юнайтед» не собирается отправлять главного тренера команды Славена Билича в отставку, сообщил один из владельцев клуба Дэвид Голд.
«Между руководством клуба и Биличем нет никаких разногласий. На прошедшем собрании будущее Славена не обсуждалось. Он наш тренер и всем нам нравится. Это очень страстный специалист, а мне нравится страсть. Хотел бы я видеть команду на
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