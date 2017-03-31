В «Вест Хэме» опровергли слухи о возможной отставке Билича

«Между руководством клуба и Биличем нет никаких разногласий. На прошедшем собрании будущее Славена не обсуждалось. Он наш тренер и всем нам нравится. Это очень страстный специалист, а мне нравится страсть. Хотел бы я видеть команду на два-три места выше в таблице? Конечно! Этого бы хотела любая команда, если не считать “Челси”. Речь о новом контракте с Биличем не заходила. Но у него ещё есть часть нынешнего сезона, а также следующая кампания», — приводит слова Голда AP.