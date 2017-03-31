Как сообщает RMC, Фалькао, который получил травму бедра в матче 29-го тура Лиги 1 с «Бордо» (2:1) 11 марта, близок к возвращению в строй, но рисковать им не будут. Тем не менее, он может быть включён в заявку монегасков на матч, который состоится в Лионе 1 апреля.



Если Сидибе, получивший травму ребёр в матче отборочного турнира ЧМ-2018 Люксембург — Франция (1:3) 25 марта, не восстановиться, в составе его заменит Алмами Туре.