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31 марта 2017, 1:12 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Журналист извинился перед общественностью за вопрос Швайнштайгеру о победе «Чикаго» на чемпионате мира

Журналист Дерек Хенкель, на пресс-конференции нового полузащитника «Чикаго» Бастиана Швайнштайгера задавший вопрос о вероятной победе американского клуба на чемпионате мира, принес свои извинения.

Хенкель подчеркнул, что не хотел никого задеть.

— Мне очень жаль, я извиняюсь, если кого-то обидел, — цитирует The Telegraph Хенкеля. — Понимаю, что допустил серьезную ошибку, и благодарю Швайнштайгера, который все равно попытался на него ответить, это был классный ход. Возможно, на пресс-конференции я был одним из немногих, кто не слишком глубоко знает тему, но я, как и любой житель Чикаго, уверен, что Бастиан предоставляет нам удивительную возможность помочь в развитии футбола.

Я сообщаю людям обо всем: начиная от политики, заканчивая наукой. И я могу первым признаться, что не знаю всего, но готов задавать вопросы.
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