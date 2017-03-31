Журналист извинился перед общественностью за вопрос Швайнштайгеру о победе «Чикаго» на чемпионате мира
Журналист Дерек Хенкель, на
пресс-конференции нового полузащитника «Чикаго» Бастиана Швайнштайгера задавший вопрос о вероятной победе американского клуба на чемпионате мира, принес свои извинения.
Хенкель подчеркнул, что не хотел никого задеть.
— Мне очень жаль, я извиняюсь, если
Я сообщаю людям обо всем: начиная от политики, заканчивая наукой. И я могу первым признаться, что не знаю всего, но готов задавать вопросы.
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