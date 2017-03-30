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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29262786/
30 марта 2017, 23:30 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Марадона подаст в суд на создателей футбольного симулятора

Легендарный футболист Диего Марадона сообщил, что подает в суд на компанию Konami.

Легендарный футболист Диего <span class=error>Марадона</span> сообщил что подает в суд на компанию Konami. Увеличить
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В игре PES 17 японская компания использовала изображение аргентинца без имеющихся на это прав.

«Вчера узнал, что японская компания Konami использует мое изображение в своей игре PES 17. К сожалению, мой адвокат начинает работу над судебным иском. Надеюсь, это не очередные мошенники», — написал на своей странице в «Фейсбуке» Марадона.
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