Марадона подаст в суд на создателей футбольного симулятора
Легендарный футболист Диего Марадона сообщил, что подает в суд на компанию Konami.
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В игре PES 17 японская компания использовала изображение аргентинца без имеющихся на это прав.
«Вчера узнал, что японская компания Konami использует мое изображение в своей игре PES 17. К сожалению, мой адвокат начинает работу над судебным иском. Надеюсь, это не очередные мошенники», — написал на своей странице в «Фейсбуке» Марадона.
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