«Севилья» подтвердила, что спортивный директор Мончи покинет клуб
Спортивный директор «Севильи» Мончи покинет испанский клуб, сообщается на официальном сайте андалузцев.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что Мончи уйдёт из «Севильи» по окончании сезона и станет спортивным директором «Ромы», с которой подпишет контракт сроком на три сезона. Также сообщалось, что испанец попросит «Севилью» отменить сумму отступных в своём контракте, которая составляет € 5 млн.
«Севилья» опубликовала заявление, в котором говорится о достигнутом между клубом и Мончи соглашении об уходе 48-летнего функционера.
В пятницу состоится
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