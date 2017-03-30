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30 марта 2017, 22:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Севилья» подтвердила, что спортивный директор Мончи покинет клуб

Спортивный директор «Севильи» Мончи покинет испанский клуб, сообщается на официальном сайте андалузцев.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Мончи уйдёт из «Севильи» по окончании сезона и станет спортивным директором «Ромы», с которой подпишет контракт сроком на три сезона. Также сообщалось, что испанец попросит «Севилью» отменить сумму отступных в своём контракте, которая составляет € 5 млн.

«Севилья» опубликовала заявление, в котором говорится о достигнутом между клубом и Мончи соглашении об уходе 48-летнего функционера.
В пятницу состоится пресс-конференция с участием президента «Севильи» Хосе Кастро и Мончи, который занимал пост спортивного директора клуба с 2000 года.

Севилья
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