«Севилья» подтвердила, что спортивный директор Мончи покинет клуб

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Мончи уйдёт из «Севильи» по окончании сезона и станет спортивным директором «Ромы», с которой подпишет контракт сроком на три сезона. Также сообщалось, что испанец попросит «Севилью» отменить сумму отступных в своём контракте, которая составляет € 5 млн.



«Севилья» опубликовала заявление, в котором говорится о достигнутом между клубом и Мончи соглашении об уходе 48-летнего функционера.

В пятницу состоится пресс-конференция с участием президента «Севильи» Хосе Кастро и Мончи, который занимал пост спортивного директора клуба с 2000 года.